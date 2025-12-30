Людські втрати РФ величезні, захоплені території - не показник перемоги, - Зеленський

Глава Білого дому Дональд Трамп і його спецпредставник Стів Віткофф час від часу заявляють, що Україна "не виграє війну" або "не зможе здолати Росію". Такі оцінки стосуються лише територіальних аспектів і не беруть до уваги справжні втрати російської армії.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Зрозуміло, що коли за останні два роки Росія окупувала близько 3000 квадратних кілометрів території щороку, то може здаватися, ніби ми програємо. Однак це не так, бо вартість цієї окупації у цьому році становила 400 000 російських солдатів", - зазначив Зеленський.

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Ліквідація військ РФ

Він уточнив, що наразі армія РФ щомісяця має близько 31 тисячі загиблих, не враховуючи поранених. За його словами, якщо розглядати ситуацію з точки зору захоплених кілометрів, можна подумати, що Росія має успіх, але з огляду на людські втрати вона зазнає невдачі.

Зараз Росія втрачає вбитими 31 000 солдатів на місяць. Це реальне число, підтверджене завдяки відео з дронів. Із погляду людських втрат, вони програють. Але, якщо подивитися на кілометри, то вони виграють", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що без американської допомоги Україна не зможе завершити війну на своїх умовах.