2 158 32

Человеческие потери РФ огромны, захваченные территории - не показатель победы, - Зеленский

Ликвидированный оккупант

Глава Белого дома Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Уиткофф время от времени заявляют, что Украина "не выиграет войну" или "не сможет победить Россию". Такие оценки касаются только территориальных аспектов и не учитывают реальные потери российской армии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Понятно, что когда за последние два года Россия оккупировала около 3000 квадратных километров территории ежегодно, то может казаться, будто мы проигрываем. Однако это не так, потому что стоимость этой оккупации в этом году составила 400 000 российских солдат", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о желании мира и успеха для Украины - лишь сообщение для Трампа, - Зеленский

Ликвидация войск РФ

Он уточнил, что в настоящее время армия РФ ежемесячно теряет около 31 тысячи погибших, не считая раненых. По его словам, если рассматривать ситуацию с точки зрения захваченных километров, можно подумать, что Россия добивается успеха, но с учетом человеческих потерь она терпит неудачу.

Сейчас Россия теряет убитыми 31 000 солдат в месяц. Это реальное число, подтвержденное благодаря видео с дронов. С точки зрения человеческих потерь, они проигрывают. Но, если посмотреть на километры, то они выигрывают", - сказал Зеленский.

Читайте также: Соглашения в Мар-а-Лаго: Украина и США готовят план восстановления

Что предшествовало?

Напомним, Зеленский также заявил, что без американской помощи Украина не сможет завершить войну на своих условиях.

Зеленский Владимир (23200) ликвидация (4211) оккупация (10392) война в Украине (7372)
Топ комментарии
+11
гарно загоаворив! пів України здасть і скаже що переміг!
30.12.2025 08:23 Ответить
+7
Втрати можна оцінювати лише в порівнянні. У нас же "патєрьнєт", так, Вова?
30.12.2025 08:09 Ответить
+5
Мерзото ,а чому ти за наші втрати мовчиш , чи в нас всі безсмертні ?
30.12.2025 08:33 Ответить
Втрати можна оцінювати лише в порівнянні. У нас же "патєрьнєт", так, Вова?
30.12.2025 08:09 Ответить
По-кацапському це в них нема. І у їхніх місцевих гівнюків-хахлокацапів відповідно теж.
Якби у мене не було близьких родичів на фронті, то я б, можливо і повів, а так ... Пішли на Х, падлюки!
30.12.2025 08:51 Ответить
А про українські втрати Зеленський не хоче розказати? Що сталося з 2 млн. мобілізованих? Баби ісщо нарожают? Війна все спише?
30.12.2025 09:22 Ответить
путлєру на втрати пох
30.12.2025 08:10 Ответить
а де цей поц7 він вже повернувся з гамерики?
30.12.2025 08:13 Ответить
Тут я з ним згоден. Війни це не про території, це про ресурси і якщо у тебе їх через роки війни більше - ти переміг.

.....АЛЕ

- наша демографія жахлива в тому числі через ЗЕ і через необдуману політику
- наші ресурси виснажуються теж сильно в ПЕРШУ чергу через ЗЕ і через "двушечку в москву"
- через нуобдуману мобілізацію і відсутність той що треба - а саме економічну в нас зовсім біда
30.12.2025 08:14 Ответить
Вы правы. Плешивый ведёт войну на истощение. И тут мы даже математически им уступаем. 140 млн кацапов. И миллионов 25-30 нас. Из них забугор свалила миллионов семь восемь. Мужчин призывного возраста там точно миллион два. Вот наши резервы. Да только они никогда не приедут воевать за Украину.
30.12.2025 08:25 Ответить
Старий Філя, не розповсюджуй ********** пропаганду про 140 млн.? Там вже і 100 млн. нема.
Зрештою тобі 2 за комент. Вивчи питання і приходь перездавати.
30.12.2025 08:54 Ответить
При чому втрати хробаків 2025 року добре задокументовані й веріфіковані. ЗСУ молодці !
30.12.2025 08:15 Ответить
гарно загоаворив! пів України здасть і скаже що переміг!
30.12.2025 08:23 Ответить
Напомню « мы будем воевать за каждый клаптик, даже если это село с одним дедом» один зеленый поц
30.12.2025 08:23 Ответить
А тобі, судячи по коменту, і Харків пох, і Запоріжжя. А село то взагалі, бо селяни для тебе взагалі не люди
30.12.2025 09:00 Ответить
30.12.2025 08:24 Ответить
Ця маячня - симптом хвороби...
Під час ВВВ СССР втратив 20млн солдат але Германія була захоплена, переможена і розграбована.
І день Перемоги - найбільше свято в орді!
30.12.2025 08:30 Ответить
Ну так, ІІ Світову виграли кацапи з Сраліним та Жюковим, а союзники непричому.
30.12.2025 09:02 Ответить
Гітлер програв тому, що США розбобили літаками їх ВПК, а не тому, що сралін угробив 20 млн. власних солдат.
30.12.2025 09:24 Ответить
Мерзото ,а чому ти за наші втрати мовчиш , чи в нас всі безсмертні ?
30.12.2025 08:33 Ответить
Не читав Зелений українських письменників. "У вагоні Директорія під вагоном територія"
30.12.2025 08:37 Ответить
Тупа,продажна потвора.
30.12.2025 08:40 Ответить
Цей організм про перемиря домовився? Чебурек вернувся? Чому Юзік втік?
30.12.2025 08:41 Ответить
у нас два хлопці по 15 років відбили мужика в тцкашників - 2 мінта і 2 тцкуни.тікали від пацанів як зайці.якого х...я ?
30.12.2025 08:45 Ответить
ЗЕблазень розпереживався за втрати ворога а втрата України для нього не показник - це вже "тепліше" кому він "служить"!!!
30.12.2025 08:47 Ответить
Це так,але без території не буде де розмножуватися(((
30.12.2025 08:49 Ответить
Еще один, и тебя вылечат.Земародер.
30.12.2025 08:50 Ответить
І взагалі заголовок неправильний.Людей у цапстані майже немає.
Більшвсть там здичавілі орки.
30.12.2025 08:54 Ответить
Аж бігом бігли в 2019 обирати Голобородька-Пісюаніста з кагалом "слуг нароту", а тепер тільки він один і винуватий
30.12.2025 09:05 Ответить
Але ж тупе і ненавчаєме як пробка, чмо зелене.Тобі Залужний ще коли сказав що у випадку війни з Україною для кацапів людські втрати не мають значення, призивай 500 тисяч,переходь до стратегічної оборони, йде війна на виснаження..Ти ж, кончене, уложило в м'ясних плацдармах,штурмах, курськах армію,втратило всі облаштовані лінії оборони, зірвало бусифікацією мобілізацію,віддало корисні копалини,вкрало що змогло на захисті, армії і до цих пір не зрозуміло що робиться.І ворогів не потрібно з таким гандоном на чолі України, в солдатики воно чмо гундосе,гуляжться українцями.
30.12.2025 09:17 Ответить
Хай це жиденятко із свого бункера розкаже про те скільки наших бійців гинуть кожного дня в безнадійних боях за Мирноград і Покровськ. І заради чого.
30.12.2025 09:26 Ответить
 
 