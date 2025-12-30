Человеческие потери РФ огромны, захваченные территории - не показатель победы, - Зеленский

Глава Белого дома Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Уиткофф время от времени заявляют, что Украина "не выиграет войну" или "не сможет победить Россию". Такие оценки касаются только территориальных аспектов и не учитывают реальные потери российской армии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Понятно, что когда за последние два года Россия оккупировала около 3000 квадратных километров территории ежегодно, то может казаться, будто мы проигрываем. Однако это не так, потому что стоимость этой оккупации в этом году составила 400 000 российских солдат", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Путина о желании мира и успеха для Украины - лишь сообщение для Трампа, - Зеленский

Ликвидация войск РФ

Он уточнил, что в настоящее время армия РФ ежемесячно теряет около 31 тысячи погибших, не считая раненых. По его словам, если рассматривать ситуацию с точки зрения захваченных километров, можно подумать, что Россия добивается успеха, но с учетом человеческих потерь она терпит неудачу.

Сейчас Россия теряет убитыми 31 000 солдат в месяц. Это реальное число, подтвержденное благодаря видео с дронов. С точки зрения человеческих потерь, они проигрывают. Но, если посмотреть на километры, то они выигрывают", - сказал Зеленский.

Читайте также: Соглашения в Мар-а-Лаго: Украина и США готовят план восстановления

Что предшествовало?

Напомним, Зеленский также заявил, что без американской помощи Украина не сможет завершить войну на своих условиях.