Человеческие потери РФ огромны, захваченные территории - не показатель победы, - Зеленский
Глава Белого дома Дональд Трамп и его спецпредставитель Стив Уиткофф время от времени заявляют, что Украина "не выиграет войну" или "не сможет победить Россию". Такие оценки касаются только территориальных аспектов и не учитывают реальные потери российской армии.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Понятно, что когда за последние два года Россия оккупировала около 3000 квадратных километров территории ежегодно, то может казаться, будто мы проигрываем. Однако это не так, потому что стоимость этой оккупации в этом году составила 400 000 российских солдат", - отметил Зеленский.
Ликвидация войск РФ
Он уточнил, что в настоящее время армия РФ ежемесячно теряет около 31 тысячи погибших, не считая раненых. По его словам, если рассматривать ситуацию с точки зрения захваченных километров, можно подумать, что Россия добивается успеха, но с учетом человеческих потерь она терпит неудачу.
Сейчас Россия теряет убитыми 31 000 солдат в месяц. Это реальное число, подтвержденное благодаря видео с дронов. С точки зрения человеческих потерь, они проигрывают. Но, если посмотреть на километры, то они выигрывают", - сказал Зеленский.
Что предшествовало?
Напомним, Зеленский также заявил, что без американской помощи Украина не сможет завершить войну на своих условиях.
Якби у мене не було близьких родичів на фронті, то я б, можливо і повів, а так ... Пішли на Х, падлюки!
.....АЛЕ
- наша демографія жахлива в тому числі через ЗЕ і через необдуману політику
- наші ресурси виснажуються теж сильно в ПЕРШУ чергу через ЗЕ і через "двушечку в москву"
- через нуобдуману мобілізацію і відсутність той що треба - а саме економічну в нас зовсім біда
Зрештою тобі 2 за комент. Вивчи питання і приходь перездавати.
Під час ВВВ СССР втратив 20млн солдат але Германія була захоплена, переможена і розграбована.
І день Перемоги - найбільше свято в орді!
Більшвсть там здичавілі орки.