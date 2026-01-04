Кількість офіцерок у ЗСУ зросла з 4% до 21% за останні два роки, - радниця Генштабу Григор’єва

Кількість офіцерок у Збройних силах України значно зросла за останні роки - з 4% до 21%.

Про це в подкасті "Громадського радіо" розповіла радниця з гендерних питань Генштабу ЗСУ Оксана Григор’єва, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Кількість офіцерок зросла

Григор’єва зазначила, що значний ріст відбувся за час повномасштабного вторгнення.

"У нас є командири взводів дівчата, є ротні дівчата. Є навіть вже і командири військових частин. Правда, це в нас у Повітряних силах є в психологічній підтримці. Але це все ж командирка частини. Це дуже важливо. І в ТРО є командирка батальйону. Тобто в нас вже дають можливість. Бо раніше, знаєте, вже всі переконалися, що вони класно воюють, а до керування ще не дуже допускають. Але з часом ті стереотипи змінюються. І я вам хочу тепер сказати, дуже прекрасна статистика, у нас зараз офіцерок — якщо ми починали ще два роки тому і говорили про 4% — то на сьогодні 21% жінок — це офіцерки, зі всіх, хто служить у Збройних Силах України. Це дуже вже такий серйозний прогрес", - розповіла радниця Генштабу.

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Проблеми щодо кар’єрного зростання ще є

Втім вона зауважила, що в плані розвитку кар’єрного зростання весь цей час залишалися ще проблеми.

"Ми ще не маємо на сьогодні жодної бойової генералки. Жодної. Ці наші 4 генералки, але вони в медичній службі. У нас немає у Збройних силах саме бойових генералок. Бо вони не пройшли ще свій тактичний, оперативний, стратегічний рівень освіти. Вони не командували бригадами", - сказала Григор’єва.

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