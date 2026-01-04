РУС
Количество женщин-офицеров в ВСУ выросло с 4% до 21% за последние два года, - советник Генштаба Григорьева

Количество женщин-офицеров в Вооруженных силах Украины значительно выросло за последние годы - с 4% до 21%.

Об этом в подкасте "Громадського радіо" рассказала советник по гендерным вопросам Генштаба ВСУ Оксана Григорьева

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Количество женщин-офицеров выросло 

Григорьева отметила, что значительный рост произошел во время полномасштабного вторжения.

"У нас есть командиры взводов девушки, есть ротные девушки. Есть даже уже и командиры воинских частей. Правда, это у нас в Воздушных силах есть, в психологической поддержке. Но это все же командир части. Это очень важно. И в ТРО есть командир батальона. То есть у нас уже дают возможность. Потому что раньше, знаете, все уже убедились, что они классно воюют, а к управлению еще не очень допускают. Но со временем эти стереотипы меняются. И я вам хочу теперь сказать, очень прекрасная статистика, у нас сейчас женщин-офицеров — если мы начинали еще два года назад и говорили о 4% — то на сегодня 21% женщин — это офицеры, из всех, кто служит в Вооруженных Силах Украины. Это очень серьезный прогресс", - рассказала советник Генштаба.

Читайте также: В ВСУ появилась советник по гендерным вопросам, - Генштаб

Проблемы с карьерным ростом еще есть

Впрочем, она отметила, что в плане карьерного роста все это время оставались еще проблемы.

"У нас на сегодняшний день нет ни одной боевой женщины-генерала. Ни одной.У нас есть 4 женщины-генерала,но они в медицинской службе. У нас нет в Вооруженных силах именно боевых женщин-генералов. Потому что они еще не прошли свой тактический,оперативный, стратегический уровень образования. Они не командовали бригадами", - сказала Григорьева.

Читайте также: Женщинам-военнослужащим в ВСУ будут выдавать женские бронежилеты в 2026 году

Автор: 

женщины (910) офицер (147) гендерные проблемы (149) ВСУ (7221)
Топ комментарии
+17
Мені тут особливо подобається ..."є ротні дівчата"....
04.01.2026 02:38 Ответить
+11
У нас є цілі частини з психологічної підтримки? Бюджети розбазарюються з космічною швидкістю.
04.01.2026 02:48 Ответить
+10
До чого тут твій тупий висер про рашку та пукіна? Людина написала що є частини з психологічної підтримки,в яких просто зникає бюджетне бабло,а психологічної підтримки 0, єдине чим займаються психологи так це анкети дебільні кожен тиждень роздають,а ефекту від їх " праці" 0 .
04.01.2026 06:41 Ответить
Мені тут особливо подобається ..."є ротні дівчата"....
04.01.2026 02:38 Ответить
......
04.01.2026 02:49 Ответить
У нас є цілі частини з психологічної підтримки? Бюджети розбазарюються з космічною швидкістю.
04.01.2026 02:48 Ответить
У нас є цілі частини з психологічної підтримки !!!

пропонуєш як кацапи - за рашу! за хутіна ! ?

.
04.01.2026 03:17 Ответить
До чого тут твій тупий висер про рашку та пукіна? Людина написала що є частини з психологічної підтримки,в яких просто зникає бюджетне бабло,а психологічної підтримки 0, єдине чим займаються психологи так це анкети дебільні кожен тиждень роздають,а ефекту від їх " праці" 0 .
04.01.2026 06:41 Ответить
Осталось развернуть в Корпус Психологической Поддержки и будут генералки, согласно мечтам и чаяниям.
04.01.2026 07:52 Ответить
будет куда пристроить своих женушек
04.01.2026 09:32 Ответить
Станом на 2024 рік жінки становлять 36% офіцерського складу Збройних сил Ізраїлю (ЦАХАЛ), що відображає значне зростання представництва жінок на керівних військових посадах.
Цей стрибок стався після збільшення на дев'ять відсоткових пунктів за останні п'ять років, причому тепер жінки становлять одну третину всіх професійних військовослужбовців у ЦАХАЛ.

israelhayom.com
04.01.2026 02:49 Ответить
Статистика за період з 2019 по 2024 рік демонструє стабільне зростання представленості жінок серед офіцерів середнього рівня, хоча на вищих посадах суттєві розриви зберігаються.
04.01.2026 02:51 Ответить
Вищі звання розповідають іншу історію: представництво жінок на посаді полковника зросло з дев'яти відсотків до 14%, але на рівні бригадного генерала воно зменшилося з восьми відсотків у 2019 році до всього п'яти відсотків у 2024 році.
На посаді генерал-майора, після того як у 2021 році однa
жінкa займала цю позицію (7%), їхня кількість залишалася незначною, коливаючись останніми роками між 7 та 8%.
04.01.2026 02:53 Ответить
Тяготи, які Ізраїль пережив за останні два роки, змусили суспільство звернути увагу на тих, хто не йде служити в армію. Влада почала закликати ортодоксів до армії.
За сімдесят років існування Держави Ізраїль частка ультраортодоксів у населенні подвоїлася і зараз становить 14%. Коли вводили звільнення від служби, йшлося про кілька сотень харедім. На момент початку війни в Газі від призову були звільнені вже 60 тисяч молодих людей.

За минулий рік їм було виписано близько 24 тисяч повісток, але на службу, як повідомили в парламенті представники армії, з'явилися лише близько 1200 осіб.
Тверда більшість - за те, щоб відбирати у них допомогy, конфіскувати паспорти та позбавляти їх права голосу на виборах.
04.01.2026 05:28 Ответить
Місяць тому від рук протестувальників постраждали два депутати Кнесету від релігійних партій, які представляють інтереси харедім у парламенті: в одного заблокували будинок, іншому розбили скло в машині.

Незадовго до цього натовп ультраортодоксів оточив офіцерів військової поліції, які збиралися заарештувати ухилянта, і їх визволяли спецназ прикордонної поліції.

У відповідь на арешти тих, хто ухиляється від армії, ортодокси створили систему оповіщення під назвою «Чорна тривога», за допомогою якої вони швидко збирають людей, щоб заважати цим арештам.
04.01.2026 05:41 Ответить
Все правильно.
Ттому в нас і воює на нулі 300 тис з мільйонної армії...
04.01.2026 07:11 Ответить
Ну, за три роки служби я стикався з жінками-медиками і то навіть не ротними, кухарями, плюс в бригаді біля комбрига крутилися непогані лялечки не старші 30 і всі як не капітанші так майорші.
04.01.2026 07:31 Ответить
З зачісками, надутими губами, нарощеними віями і манікюром в вигляді стилет
04.01.2026 08:32 Ответить
Звичайно.
04.01.2026 08:44 Ответить
Подумайте скільки взагалі непотрібних і "безпонтових"посад у війську,а це прокакування грошей..... А воювати нікому... Сумно до крику!!!
04.01.2026 08:19 Ответить
Ні, ну не порядок, а де генералогиня.
04.01.2026 08:28 Ответить
Старшая-майстриня-сержантеса. Генералогиня-лейтенатиня
04.01.2026 09:04 Ответить
...генералка
04.01.2026 09:10 Ответить
Жінки змушені воювати, бо недомужики тікають з ЗСУ, ховаються, і ждуть, що їм принесуть мир на тарілочці з голубою кайомочкою.
04.01.2026 08:37 Ответить
так і хочеться запитати: Як тобі без мозку живеться, Антончику?
04.01.2026 09:31 Ответить
В нас"служить" жінка полкана СБУ,через неї в армію залізли ще десятки десятки подібних.У них служба полегшенної форми пів місяця ходить на каблуках з сумочкою в частину,а пів місяця вона на лікарняному.Гроші приближені жіночки отримають чималі,а служба мед.Воювати з них ніхто,ніколи не буде,в наряди вони майже не ходять,а гроші через них течуть рікою.Ось така у нас жіноча армія.
04.01.2026 08:48 Ответить
Щось я не бачу у зоні бойових дій кожного 5 офіцера-жінку
04.01.2026 09:28 Ответить
я думал левацкая пропаганда уже идёт на спад после прихода трампа
04.01.2026 09:30 Ответить
А вот раньше были полевые жены, а теперь ротные девушки. Прогресс однако.
04.01.2026 09:38 Ответить
фемініз то добре(
що це якісно дає ЗСУ???
04.01.2026 09:51 Ответить
 
 