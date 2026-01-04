Количество женщин-офицеров в ВСУ выросло с 4% до 21% за последние два года, - советник Генштаба Григорьева
Количество женщин-офицеров в Вооруженных силах Украины значительно выросло за последние годы - с 4% до 21%.
Об этом в подкасте "Громадського радіо" рассказала советник по гендерным вопросам Генштаба ВСУ Оксана Григорьева, сообщает Цензор.НЕТ.
Количество женщин-офицеров выросло
Григорьева отметила, что значительный рост произошел во время полномасштабного вторжения.
"У нас есть командиры взводов девушки, есть ротные девушки. Есть даже уже и командиры воинских частей. Правда, это у нас в Воздушных силах есть, в психологической поддержке. Но это все же командир части. Это очень важно. И в ТРО есть командир батальона. То есть у нас уже дают возможность. Потому что раньше, знаете, все уже убедились, что они классно воюют, а к управлению еще не очень допускают. Но со временем эти стереотипы меняются. И я вам хочу теперь сказать, очень прекрасная статистика, у нас сейчас женщин-офицеров — если мы начинали еще два года назад и говорили о 4% — то на сегодня 21% женщин — это офицеры, из всех, кто служит в Вооруженных Силах Украины. Это очень серьезный прогресс", - рассказала советник Генштаба.
Проблемы с карьерным ростом еще есть
Впрочем, она отметила, что в плане карьерного роста все это время оставались еще проблемы.
"У нас на сегодняшний день нет ни одной боевой женщины-генерала. Ни одной.У нас есть 4 женщины-генерала,но они в медицинской службе. У нас нет в Вооруженных силах именно боевых женщин-генералов. Потому что они еще не прошли свой тактический,оперативный, стратегический уровень образования. Они не командовали бригадами", - сказала Григорьева.
пропонуєш як кацапи - за рашу! за хутіна ! ?
Ттому в нас і воює на нулі 300 тис з мільйонної армії...
Щось я не бачу у зоні бойових дій кожного 5 офіцера-жінку
А вот раньше были полевые жены, а теперь ротные девушки. Прогресс однако.
що це якісно дає ЗСУ???