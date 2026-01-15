Албанія приєднається до програми PURL, - МЗС країни
Албанія взаємодіятиме з Україною не лише у рамках програми PURL, а й в інших.
Про це заявила міністерка закордонних справ Албанії Еліса Спіропалі під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"Албанія була долучена до гуманітарної, військової та інших форм підтримки України. Ми продовжимо цей процес. Наш премʼєр-міністр, наш уряд віддані тому, щоб працювати в програмі PURL.
Ми – член НАТО, і ми розглядаємо нашу відповідальність у НАТО як розподіл тягаря. Однозначно, в 2026 році ми хочемо взаємодіяти не лише в PURL, але й інших програмах, також двосторонніх із Україною", - зазначила вона.
За словами Спіропалі, Албанія також готова взаємодіяти з Україною в рамках безпекової угоди, яку підписали лідери двох держав.
Що таке програма PURL
- Програма PURL була запроваджена в липні 2025 року президентом США Дональдом Трампом та генсеком НАТО Марком Рютте.
- ЇЇ суть полягає в тому, що члени НАТО купують американську зброю для України.
