Албания присоединится к программе PURL, - МИД страны
Албания будет взаимодействовать с Украиной не только в рамках программы PURL, но и в других.
Об этом заявила министриностранных дел Албании Элиса Спиропали во время брифинга в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"Албания была вовлечена в гуманитарную, военную и другие формы поддержки Украины. Мы продолжим этот процесс. Наш премьер-министр, наше правительство преданы делу работы в программе PURL.
Мы – член НАТО, и мы рассматриваем нашу ответственность в НАТО как распределение бремени. Однозначно, в 2026 году мы хотим взаимодействовать не только в PURL, но и в других программах, в том числе двусторонних с Украиной", – отметила она.
По словам Спиропали, Албания также готова взаимодействовать с Украиной в рамках соглашения о безопасности, которое подписали лидеры двух государств.
Что такое программа PURL
- Программа PURL была введена в июле 2025 года президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте.
- Ее суть заключается в том, что члены НАТО покупают американское оружие для Украины.
