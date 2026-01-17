У Києві розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла, - Шмигаль
Відсьогодні для відновлення світла у Києві почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, інформує Цензор.НЕТ.
Теплопостачання
Зазначається, що наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків.
"Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів", - розповів Шмигаль.
Збільшення теплових ремонтних бригад
Шмигаль доручив місту відпрацювати з АТ "Укрзалізниця" та Міністерством розвитку громад та територій (Мінвідновлення) щодо збільшення кількості теплових ремонтних бригад.
"Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях.
Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.
Своєю чергою віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про кількість когенераційних установок, які вже прямують на підсилення міста.
"Поставив завдання прибрати усі бюрократичні перепони для їхнього швидкого запуску в роботу", - наголосив урядовець.
Ситуація зі світлом
"Ситуація продовжує залишатися складною. Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад",- сказав Шмигаль.
Коли ми починали кейс мобільних пральних комплексів, з нас кепкували - "*******, душ-пралка... ха-ха... ондо Великі Волонтери купують супутники, а ви - баню... ха-ха.."
Ну, з альтернативно обдарованих шо взять... нічо, навіть аналіз і той сфальсифікований. Тож ми всю війну вперто збираємо мобільні душові і пральні комплекси. Збираємо, передаємо, отримуємо вдячні відгуки від військових - бо помитися і випратися пофігу яка погода за вікном - це чистий (хм... яка гра слів) кайф.
Поки нам розповідали що енергетичні об'єкти "мають потрійний захист від ракет і дронів" (с) (привіт Мустафі), поки високі чиновницькі дяді розповідали, що на захист і посилення енергетичної стійкості виділено 10 ярдів гривень (привіт Шмигалю)... реальність показує, що мобільні пральні комплекси можуть знадобитися не лише військовим, а й цивільним.
Бо ми про логістику завжди були, про непафосне, але надзвичайно важливе.
І для реалізації цього проекту нам потрібні Ваші гроші.
Словом - вкластися в жменьку комфорту можна тут. https://t.co/Ai9c15wPJK https://spgr.org.ua/uk/donate/
Мій родич воює в тому підрозділі.
Не чув, не бачив, не отримував.
Навіть специфічне, саме для нього.
Може десь на складах ховають....
ахметовська гнида шмигаль .. а що там відновлювати якщо у нас 3-рівневий захист ?
Демобілізували електриків?
Чи дядьків під 70 наскирдували?
Ой, не може бути!
З буковелю зняли..
Наскількі в ситуації винен уряд ( екс-шмигаль ) та мін-оборони ( екс-шмигаль) ???
Всі люди при пам'яті давно знають шо Квартал лише показухою займаться