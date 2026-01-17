У Києві розпочали роботу додаткові бригади енергетиків для відновлення світла, - Шмигаль

Шмигаль повідомив про розгортання додаткових бригад енергетиків у Києві

Відсьогодні для відновлення світла у Києві почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області, інформує Цензор.НЕТ.

Теплопостачання

Зазначається, що наразі тривають роботи з повернення тепла в Києві до близько 100 будинків.

"Зараз за потреби заживлюємо їх та критичні об’єкти генераторами. Готуємо до передачі місту ще понад 60 генераторів", - розповів Шмигаль.

Збільшення теплових ремонтних бригад

Шмигаль доручив місту відпрацювати з АТ "Укрзалізниця" та Міністерством розвитку громад та територій (Мінвідновлення) щодо збільшення кількості теплових ремонтних бригад.

"Укрзалізниця" направить на допомогу місту мінімум 30 бригад тепловиків та надасть експертну допомогу для якнайшвидшого відновлення тепла в оселях.

Ще 20 бригад направлять до столиці інші регіони.

Своєю чергою віцепремʼєр-міністр з відновлення Олексій Кулеба повідомив про кількість когенераційних установок, які вже прямують на підсилення міста.

"Поставив завдання прибрати усі бюрократичні перепони для їхнього швидкого запуску в роботу", - наголосив урядовець.

Ситуація зі світлом

"Ситуація продовжує залишатися складною. Енергетики працюють 24/7. На виконання рішень штабу у Києві вже сьогодні почали роботу додаткові бригади енергетиків з інших регіонів. Доручив енергетичним компаніям продовжити збільшення бригад",- сказав Шмигаль.

17.01.2026 20:59 Відповісти
Віталій Гайдукевич

Коли ми починали кейс мобільних пральних комплексів, з нас кепкували - "*******, душ-пралка... ха-ха... ондо Великі Волонтери купують супутники, а ви - баню... ха-ха.."
Ну, з альтернативно обдарованих шо взять... нічо, навіть аналіз і той сфальсифікований. Тож ми всю війну вперто збираємо мобільні душові і пральні комплекси. Збираємо, передаємо, отримуємо вдячні відгуки від військових - бо помитися і випратися пофігу яка погода за вікном - це чистий (хм... яка гра слів) кайф.
17.01.2026 21:04 Відповісти
І от зима 25-26 продемонструвала, що мобільні пральні комплекси можуть бути потрібні не лише військовим.
Поки нам розповідали що енергетичні об'єкти "мають потрійний захист від ракет і дронів" (с) (привіт Мустафі), поки високі чиновницькі дяді розповідали, що на захист і посилення енергетичної стійкості виділено 10 ярдів гривень (привіт Шмигалю)... реальність показує, що мобільні пральні комплекси можуть знадобитися не лише військовим, а й цивільним.
17.01.2026 21:05 Відповісти
zельоний понос від ахметовського холуя шмигаля і цвинтаря-кулеби
17.01.2026 20:58 Відповісти
17.01.2026 20:59 Відповісти
ну якщо і він підключився - тоді я спокійний за енергетику шмигаля...
17.01.2026 21:07 Відповісти
18.01.2026 03:25 Відповісти
До чергового обстрілу. Пишуть що кацапня планує вирубати наші атомні станції, щоб ми взагалі без світла залишились
17.01.2026 21:02 Відповісти
Патріоти десь у Польщі і від цього не зламаются, якось перетерплять
17.01.2026 21:04 Відповісти
Цукермани в ісраєлє точно не зламаються. Та й у заброньованої зеленої пдрасні також бабла вистачить потужно перетерпіти це.
18.01.2026 06:54 Відповісти
цікаво, як почувається бугалтер шмиргаль, коли говорить щось про енергетику, в якій нічого не розуміє?
17.01.2026 21:03 Відповісти
Стільки читав про афігенні поставки, всього до дшв 71.
Мій родич воює в тому підрозділі.
Не чув, не бачив, не отримував.
Навіть специфічне, саме для нього.
Може десь на складах ховають....
17.01.2026 21:51 Відповісти
Може.
17.01.2026 22:02 Відповісти
17.01.2026 21:04 Відповісти
Що б воно було,щоб Кличко робив якби не було Шмигаля з ЗЕленським ?
17.01.2026 21:07 Відповісти
Стара схема - зібрати по країні всіх,хто там залишився та кинути на столицю Не самим же киянам тепло та світло собі облаштовувати!
17.01.2026 21:08 Відповісти
Нихуя по факту не буде, але такі повідомлення налаштують мешканців регіонів проти Києва (читай Клічка) - однозначно... Розділюй та володорюй... Кому війна та страждання, а кому тіки би дірватися до годівниці... Зеленськи мразі....
17.01.2026 21:17 Відповісти
Так до цього й йде. Спитати бувших оборонних міністрів: Умєрова, який в Штатах ховається, Шмигаля, міндічів зелених, що вони зробили для захисту енергетичних об'єктів. Хто відповідати буде? Стрілочник? Нюанс. Після створення штабу зникла гаряча вода. Шмигаль мабуть снігом/льодом умивається.
18.01.2026 04:16 Відповісти
Ні.До Кличка навпаки симпатія.Київ складне місто.У звичайному місті є тільки влада міста.У Києві парламент,уряд,ОПА,усі міністерства,комітети,суди,експертні інститути,міжнародні представництва.Нах.й нема кого послати.Усі шось вимагають,а користі для міста немає зовсім - тільки дерібан.
18.01.2026 06:40 Відповісти
Ще плакати кругом розстивити -"дайош тепло" , "спасібо таварищу зеленському за наше щасливое детство" , и т.д.
17.01.2026 21:29 Відповісти
дуже розумний допис
17.01.2026 21:56 Відповісти
" додаткові бригади енергетиків для відновлення світла, - Шмигаль "

ахметовська гнида шмигаль .. а що там відновлювати якщо у нас 3-рівневий захист ?
17.01.2026 21:15 Відповісти
Шмигалье не працює, воно триндить без кінця та краю. "Москалі. ми от-от все полагодимо, давай ісчо!"
17.01.2026 21:15 Відповісти
Який цинізм-спочатку забрати у міста 8 млрд, які були би використані на придбання генераторів, когенераційниї установок, мінікотелень, а потім критикувати за неготовність і демонструвати "батьківську" турботу про столицю. Та не було би тут закордонних представництв, то і надалі лише би критикували Клічка
17.01.2026 21:41 Відповісти
Хліб з'явився на наступний день після зняття Хрущова.
17.01.2026 21:52 Відповісти
Звідки надибали додаткові бригади?
Демобілізували електриків?
Чи дядьків під 70 наскирдували?
Ой, не може бути!
З буковелю зняли..
17.01.2026 21:55 Відповісти
Скажете таке! З Буковелю! Скажіть ще, що штатну бригаду з Конча-Заспи др Києіа перекинули.
17.01.2026 23:39 Відповісти
Чи зададуть "міністру енергетики" невдобні питання?
Наскількі в ситуації винен уряд ( екс-шмигаль ) та мін-оборони ( екс-шмигаль) ???
17.01.2026 22:33 Відповісти
Типу це воля Цюцюркограя ? А не Кличко..
Всі люди при пам'яті давно знають шо Квартал лише показухою займаться
17.01.2026 22:43 Відповісти
 
 