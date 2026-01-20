На початок 2026 року UKRTAC виходить на обсяг близько 70% потреб ЗСУ у бронежилетах

За результатами закупівель Міністерства оборони наприкінці 2025 року найбільший обсяг контрактів на постачання бронежилетів отримала компанія UKRTAC.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать відкриті дані про закупівлі Міністерства оборони на сервісі Prozorro.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними платформи, UKRTAC це близько 70% від загальної потреби у бронежилетах на перше півріччя 2026 року. Компанія бере участь у державних закупівлях з серпня 2023 року. Основні замовники — ЗСУ і Нацгвардія.

Раніше, директор з розвитку UKRTAC Северіон Дангадзе повідомляв, що за підсумками 2025 року компанія здасть за державними контрактами 100 тисяч бронежилетів. Такий же обсяг був виконаний у 2024-му році.

Компанія також постачає за державними та міжнародними контрактами бронежилети для жінок, а також захисні костюми для гуманітарного розмінування. Станом на грудень 2025 року, UKRTAC був єдиною в Україні компанією, що має підписані контракти на виробництво та постачання моделей бронежилетів з елементом позитивної плавучості — йдеться про три контракти сукупно на 9500 одиниць.

Такі бронежилети призначені для морпіхів, спецпризначенців, працівників портів — вони здатні утримувати людину загальною вагою до 120 кг на поверхні води впродовж 24 годин.

