ПриватБанк і військовий психолог створили курс про етику взаємодії з клієнтами

ПриватБанк спільно із військовим психологом Віктором Комаренком створили навчальний курс про те, як коректно надавати підтримку клієнтам. Цикл відео лекцій "Секрети антикризових розмов" є частиною трансформації банку в питаннях безбарʼєрного надання послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Експертну підтримку в розробці курсу надав Віктор Комаренко – старший офіцер відділу психологічної підтримки персоналу 3 армійського корпусу, військовий психолог. Він і став ведучим курсу.

Навчання створене перш за все для працівників ПриватБанку, втім, курс буде відкритим для усіх, зважаючи на високий запит суспільства.

Ці відео лекції допоможуть ще якісніше надавати чутливу підтримку, особливо тим, хто переживає втрату, стрес, чи має травматичний досвід. А експертиза військового психолога дасть глибше розуміння потреб і викликів, перед якими постають ветерани.

Також читайте: До сервісу "е-Підприємець" приєдналися нові банки: як відкрити рахунок онлайн?

"Війна залишає свій відбиток на кожному із нас. Ми всі відчуваємо різний спектр емоцій — й інколи це розгубленість чи розпач, апатія чи злість. Дуже часто можемо навіть не усвідомлювати, через що проходить людина поряд, особливо, якщо вона пережила втрату чи травматичний досвід. Нам усім важливо вчитися людяній та етичній комунікації.

Тому протягом 2025 року ми проводили внутрішні дослідження, на основі яких розробили спеціальний курс для наших працівників. Ми особливо вдячні пану Віктору за його експертизу й за те, що зміг долучитися до його створення і запису," – коментує Олеся Жулинська, керівниця зі зв’язків із громадськістю та комунікацій ПриватБанку.

Читайте також: "ПриватБанк" запустив новий сервіс для розподілу спільних витрат. Як він працює?

В рамках курсу працівники ПриватБанку дізнаються як долати стан афекту, надавати професійну підтримку у момент емоційного піку, або ж взаємодіяти із клієнтами, які переживають труднощі.

Навчальний курс у форматі стислих відео-інструкцій незабаром буде повністю доступним на офіційному YouTube-каналі ПриватБанку для всіх охочих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойському та Боголюбову вдалося вивести $5,5 млрд із "Приватбанку" через філію на Кіпрі, - OCCRP