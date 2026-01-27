ПриватБанк и военный психолог создали курс по этике взаимодействия с клиентами

ПриватБанк совместно с военным психологом Виктором Комаренко создали учебный курс о том, как корректно оказывать поддержку клиентам. Цикл видеолекций "Секреты антикризисных разговоров" является частью трансформации банка в вопросах безбарьерного предоставления услуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Экспертную поддержку в разработке курса оказал Виктор Комаренко – старший офицер отдела психологической поддержки персонала 3-го армейского корпуса, военный психолог. Он и стал ведущим курса.

Обучение создано, прежде всего, для сотрудников ПриватБанка, но курс будет открыт для всех, учитывая высокий спрос со стороны общества.

Эти видеолекции помогут качественнее оказывать чувствительную поддержку, особенно тем, кто переживает утрату, стресс или имеет травматический опыт. А экспертиза военного психолога даст более глубокое понимание потребностей и вызовов, перед которыми стоят ветераны.

Также читайте: "ПриватБанк" покроет лечение и протезирование военного, который не смог получить банковскую карту

"Война оставляет свой отпечаток на каждом из нас. Мы все испытываем разный спектр эмоций — и иногда это растерянность или отчаяние, апатия или злость. Очень часто мы можем даже не осознавать, через что проходит человек рядом, особенно если он пережил утрату или травматический опыт. Нам всем важно учиться человечной и этичной коммуникации.

Поэтому в течение 2025 года мы проводили внутренние исследования, на основе которых разработали специальный курс для наших сотрудников. Мы особенно благодарны Виктору за его экспертизу и за то, что он смог присоединиться к его созданию и записи", - комментирует Олеся Жулинская, руководитель по связям с общественностью и коммуникациям ПриватБанка.

Читайте также: Поддержка защитников: украинцы усилили помощь армии после массированных обстрелов

В рамках курса сотрудники ПриватБанка узнают, как преодолевать состояние аффекта, оказывать профессиональную поддержку в момент эмоционального пика или взаимодействовать с клиентами, которые переживают трудности.

Учебный курс в формате кратких видеоинструкций вскоре будет полностью доступен на официальном YouTube-канале ПриватБанка для всех желающих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коломойскому и Боголюбову удалось вывести $5,5 млрд из "Приватбанка" через филиал на Кипре, - OCCRP