Поддержка защитников: украинцы усилили помощь армии после массированных обстрелов

После массированных обстрелов украинцы начинают более активно помогать военным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили разработчики социального проекта "Подписка на войско" во время первого офлайн-мероприятия, которое состоялось недавно в Киеве.

Рост поддержки после обстрелов

"Последние дни стали для всех очередным напоминанием о реальности войны. На этом фоне наблюдается четкий общественный сигнал — украинцы все активнее выбирают поддержку войска. Из открытых дашбордов на платформе видно, что общая сумма взносов выросла почти на 30%, количество взносов — на 14%, количество пользователей — более чем на 13%", — отметили авторы проекта.

Во время мероприятия военные также подчеркивали важность именно регулярной и системной поддержки Сил обороны Украины.

Регулярная помощь как новая культура поддержки

"2026 — год новой культуры поддержки. Состоялось первое офлайн-мероприятие платформы "Подписка на войско" — о регулярной, предсказуемой поддержке Сил обороны Украины. Самая важная подписка в жизни. В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне собрались военные, представители бизнеса, медиа и общественного сектора, чтобы говорить не об эмоциональных всплесках помощи, а о системе. О поддержке, которая работает ежедневно и позволяет подразделениям планировать, а не жить от сбора к сбору", — отмечают авторы проекта.

Как известно, "Подписка на войско" — некоммерческий социальный проект прямой поддержки ВСУ. На сайте проекта subscribetoarmy.com каждый украинец может выбрать бригаду, которой хочет помогать, определить сумму и периодичность регулярного платежа. Все средства поступят непосредственно на счет подразделения — без комиссий и посредников.

