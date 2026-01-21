Підтримка оборонців: українці посилили допомогу війську після масованих обстрілів
Після масованих обстрілів українці починають більш активно допомагати військовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили розробники соціального проєкту "Підписка на військо" під час першого офлайн-заходу, який відбувся нещодавно в Києві.
Зростання підтримки після обстрілів
"Останні дні стали для усіх черговим нагадуванням про реальність війни. На цьому тлі спостерігається чіткий суспільний сигнал — українці дедалі активніше обирають підтримку війська. З відкритих дашбордів на платформі видно, що загальна сума внесків зросла майже на 30%, кількість внесків — на 14%, кількість користувачів — більш ніж на 13%", — зазначили автори проєкту.
Під час заходу військові також наголошували на важливості саме регулярної та системної підтримки Сил оборони України.
Регулярна допомога як нова культура підтримки
"2026 — рік нової культури підтримки. Відбувся перший офлайн-захід платформи "Підписка на військо" — про регулярну, передбачувану підтримку Сил оборони України. Найважливішу підписку в житті. У Національному музеї історії України у Другій світовій війні зібрались військові, представники бізнесу, медіа та громадського сектору, щоб говорити не про емоційні сплески допомоги, а про систему. Про підтримку, яка працює щодня і дозволяє підрозділам планувати, а не жити від збору до збору", — зазначають автори проєкту.
- Як відомо, "Підписка на військо" — некомерційний соціальний проєкт прямої підтримки ЗСУ. На сайті проєкту subscribetoarmy.com кожен українець може обрати бригаду, якій хоче допомагати, визначити суму та періодичність регулярного платежу. Усі кошти надійдуть безпосередньо на рахунок підрозділу — без комісій та посередників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
