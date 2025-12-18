РУС
"ПриватБанк" покроет лечение и протезирование военного, который не смог получить банковскую карту

В "ПриватБанке" инициировали системные изменения в работе с военными, ветеранами и людьми с инвалидностью. Это произошло после того, как 20-летний ветеран, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба банка.

Позиция банка

Там отметили, что ситуация, сложившаяся с ветераном в Киеве, недопустима.

"Сегодня глава НБУ Андрей Пышный и член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко лично посетили ветерана в больнице. ПриватБанк принес извинения и ветерану передали банковские карты", - говорится в сообщении.

Скандал с ПриватБанком и ветераном: что известно?

Также "ПриватБанк" взял на себя обязательство полностью покрыть расходы, связанные с лечением и протезированием ветерана, и оказать необходимую поддержку.

"Мы уже начали пересмотр и изменение процедур обслуживания и создаем отдельную горячую линию для оперативной обработки обращений и жалоб от ветеранов, ветеранок, военных и людей с инвалидностью, которая будет формироваться, в частности, с привлечением экспертизы Патронатной службы "Ангелы" 3-го Армейского корпуса.

Также сотрудники банка пройдут дополнительное обучение, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также банк привлечет ветеранские сообщества, военнослужащих, представителей НБУ, Министерства по делам ветеранов, благотворительных фондов и общественных организаций, чтобы выработать практические решения, которые сделают невозможными подобные случаи в будущем", - отметили там.

Была начата работа над совместным проектом с Министерством по делам ветеранов, чтобы службы сопровождения при больницах оказывали помощь в решении, в том числе, и финансовых вопросов.

"ПриватБанк приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Она недопустима и противоречит базовым принципам ответственности, человечности и уважения, которые должны быть безусловными в отношении военных и ветеранов — независимо от формальных норм или процедур", - подытожили в банке.

Что предшествовало?

  • В Киеве 20-летний ветеран, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка.

Скандал с ПриватБанком и ветераном: что известно?

Дуже символічне фото-"Держава і громадянин"! У ньому все!
18.12.2025 14:15
Я была уверена в том ,что Приват банк
Отреагирует именно так
Вот только при чем здесь Пышный?
Или он,как Малюк ?
Когда хорошее - лезет в кадр
А как говно - так не найдешь ВАСЮ!!!
18.12.2025 14:16
Добре що розголос в соцмережах допоміг хоча б одному Воїну, маю надію, що це допоможе ще не одному Ветерану!
18.12.2025 14:23
Комментировать
18.12.2025 14:15
Я была уверена в том ,что Приват банк
Отреагирует именно так
Вот только при чем здесь Пышный?
Или он,как Малюк ?
Когда хорошее - лезет в кадр
А как говно - так не найдешь ВАСЮ!!!
18.12.2025 14:16
"а прі чьом здєсь пан Пишний ?"
Пишний тут, хвалити Богу, "при ділах", бо подібні інциденти можуть і надалі повторюватись із ветеранами (які можуть бути навіть "цілими", але мати ПТСР).
банки та інші соц. служби мають щонайменше проходити регулярний відповідний інструктаж.
питання стоїть ширше:
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
#а прі чьом здєсь єдиний кіздафоні ?
#а прі чьом здєсь ЗЄльоний мудрий наріт "какая разніца" ?

а прі том, що хтось воює, а хтось жирує.
в суспільстві не впроваджується повага до ветеранів і взагалі до людини в пікселі !
18.12.2025 14:41
Добре що розголос в соцмережах допоміг хоча б одному Воїну, маю надію, що це допоможе ще не одному Ветерану!
18.12.2025 14:23
Надіюся, на ту карту відправили "двушку", за компенсацію моральної шкоди???
18.12.2025 14:23
На відміну від "двушкі на маскву", така "двушка" кошторисом не передбачена...
18.12.2025 14:29
А может мы могли бы кинуть на карту воина деньги?
Люди по всему миру отреагировали на храбреца в Сиднее - именно
За два дня собрали миллион долларов
Вот и мы так должны сделать!!!!
Хотя бы миллион гривен собрать!
По 100 гривен
И если из кинут 10000 украинцев - будет МИЛЛИОН!
Или нам слабо?????
18.12.2025 14:34
якби він один такий (((
18.12.2025 14:36
Всегда нужен ПРЕЦЕДЕНТ!!!!
А этот парень - точно один такой!!!!
Если и есть еще воины с таким же ранением
То их немного
И если мы отреагируем на этого парня
То и судьба остальных начнет меняться
И что еще очень важно
Этим людям нужна помощь
А нам важно - делать добрые дела
Чтобы не оскотиниться
Не быть такими,как власть...
18.12.2025 14:40
РЕЗОНАНСНА СПРАВА В ПОЛТАВІ: КОСТЯ ПІД ПОВНИМ ДОМАШНІМ АРЕШТОМ
Цього хлопця теж потрібно підтримати!
18.12.2025 14:38
https://www.youtube.com/watch?v=aBWV9Z-jhLM&lc=UgzIy8Cl9Nnifs9m6fh4AaABAg.AQnpavzRf74AQnsNak-4Ot
18.12.2025 14:39
дякуємо Герою! сподіваюсь він отримає найкращі протези і зможе з ними вести повноцінне життя (на скільки це можливо)
18.12.2025 14:24
Два вгодованих, тилових кнура, дивляться в очі Захиснику України!!!
Непокарані зеленським оті привладні КабМіндічі, спонукають Українців до самостійного їх ПОКАРАННЯ!!
Немає чого чекати на всеУкраїнську ВРАДІЇВКУ!!
18.12.2025 14:37
«Там зазначили, що ситуація, яка склалася із ветераном у Києві, є неприпустимою.» - так буває коли керівництво банку разом з дружбаном Козиря думають лише про золоті унітази, а не про те як адаптувати правила отримання карток до нинішніх реалій.
18.12.2025 14:37
Ну пусть хоть банк человеку протез сделает и профинансирует лечение раз уж государство болт положило.
18.12.2025 14:38
 
 