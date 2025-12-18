"ПриватБанк" покроет лечение и протезирование военного, который не смог получить банковскую карту

В "ПриватБанке" инициировали системные изменения в работе с военными, ветеранами и людьми с инвалидностью. Это произошло после того, как 20-летний ветеран, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба банка.

Позиция банка

Там отметили, что ситуация, сложившаяся с ветераном в Киеве, недопустима.

"Сегодня глава НБУ Андрей Пышный и член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко лично посетили ветерана в больнице. ПриватБанк принес извинения и ветерану передали банковские карты", - говорится в сообщении.

Также "ПриватБанк" взял на себя обязательство полностью покрыть расходы, связанные с лечением и протезированием ветерана, и оказать необходимую поддержку.

"Мы уже начали пересмотр и изменение процедур обслуживания и создаем отдельную горячую линию для оперативной обработки обращений и жалоб от ветеранов, ветеранок, военных и людей с инвалидностью, которая будет формироваться, в частности, с привлечением экспертизы Патронатной службы "Ангелы" 3-го Армейского корпуса.

Также сотрудники банка пройдут дополнительное обучение, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также банк привлечет ветеранские сообщества, военнослужащих, представителей НБУ, Министерства по делам ветеранов, благотворительных фондов и общественных организаций, чтобы выработать практические решения, которые сделают невозможными подобные случаи в будущем", - отметили там.

Была начата работа над совместным проектом с Министерством по делам ветеранов, чтобы службы сопровождения при больницах оказывали помощь в решении, в том числе, и финансовых вопросов.

"ПриватБанк приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Она недопустима и противоречит базовым принципам ответственности, человечности и уважения, которые должны быть безусловными в отношении военных и ветеранов — независимо от формальных норм или процедур", - подытожили в банке.

Что предшествовало?