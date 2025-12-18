"ПриватБанк" покроет лечение и протезирование военного, который не смог получить банковскую карту
В "ПриватБанке" инициировали системные изменения в работе с военными, ветеранами и людьми с инвалидностью. Это произошло после того, как 20-летний ветеран, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба банка.
Позиция банка
Там отметили, что ситуация, сложившаяся с ветераном в Киеве, недопустима.
"Сегодня глава НБУ Андрей Пышный и член правления банка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко лично посетили ветерана в больнице. ПриватБанк принес извинения и ветерану передали банковские карты", - говорится в сообщении.
Также "ПриватБанк" взял на себя обязательство полностью покрыть расходы, связанные с лечением и протезированием ветерана, и оказать необходимую поддержку.
"Мы уже начали пересмотр и изменение процедур обслуживания и создаем отдельную горячую линию для оперативной обработки обращений и жалоб от ветеранов, ветеранок, военных и людей с инвалидностью, которая будет формироваться, в частности, с привлечением экспертизы Патронатной службы "Ангелы" 3-го Армейского корпуса.
Также сотрудники банка пройдут дополнительное обучение, чтобы подобные ситуации не повторялись. Также банк привлечет ветеранские сообщества, военнослужащих, представителей НБУ, Министерства по делам ветеранов, благотворительных фондов и общественных организаций, чтобы выработать практические решения, которые сделают невозможными подобные случаи в будущем", - отметили там.
Была начата работа над совместным проектом с Министерством по делам ветеранов, чтобы службы сопровождения при больницах оказывали помощь в решении, в том числе, и финансовых вопросов.
"ПриватБанк приносит искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Она недопустима и противоречит базовым принципам ответственности, человечности и уважения, которые должны быть безусловными в отношении военных и ветеранов — независимо от формальных норм или процедур", - подытожили в банке.
Что предшествовало?
- В Киеве 20-летний ветеран, который в боях на Харьковщине потерял все конечности, не смог восстановить карту для выплат из-за требований банка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Отреагирует именно так
Вот только при чем здесь Пышный?
Или он,как Малюк ?
Когда хорошее - лезет в кадр
А как говно - так не найдешь ВАСЮ!!!
Пишний тут, хвалити Богу, "при ділах", бо подібні інциденти можуть і надалі повторюватись із ветеранами (які можуть бути навіть "цілими", але мати ПТСР).
банки та інші соц. служби мають щонайменше проходити регулярний відповідний інструктаж.
питання стоїть ширше:
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнській ?
#а прі чьом здєсь єдиний кіздафоні ?
#а прі чьом здєсь ЗЄльоний мудрий наріт "какая разніца" ?
а прі том, що хтось воює, а хтось жирує.
в суспільстві не впроваджується повага до ветеранів і взагалі до людини в пікселі !
Люди по всему миру отреагировали на храбреца в Сиднее - именно
За два дня собрали миллион долларов
Вот и мы так должны сделать!!!!
Хотя бы миллион гривен собрать!
По 100 гривен
И если из кинут 10000 украинцев - будет МИЛЛИОН!
Или нам слабо?????
А этот парень - точно один такой!!!!
Если и есть еще воины с таким же ранением
То их немного
И если мы отреагируем на этого парня
То и судьба остальных начнет меняться
И что еще очень важно
Этим людям нужна помощь
А нам важно - делать добрые дела
Чтобы не оскотиниться
Не быть такими,как власть...
Цього хлопця теж потрібно підтримати!
Непокарані зеленським оті привладні КабМіндічі, спонукають Українців до самостійного їх ПОКАРАННЯ!!
Немає чого чекати на всеУкраїнську ВРАДІЇВКУ!!