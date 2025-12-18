"ПриватБанк" покриє лікування та протезування військового, який не зміг отримати банківську картку
У "ПриватБанку" ініціювали системні зміни у роботі з військовими, ветеранами та людьми з інвалідністю. Це сталося після того, як 20-річний ветеран, який у боях на Харківщині втратив усі кінцівки, не зміг відновити картку для виплат через вимоги банку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба банку.
Позиція банку
Там зазначили, що ситуація, яка склалася із ветераном у Києві, є неприпустимою.
"Сьогодні Голова НБУ Андрій Пишний та Член Правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко особисто відвідали ветерана в лікарні. ПриватБанк приніс вибачення та ветерану передали банківські картки", - йдеться в повідомленні.
Також "ПриватБанк" взяв на себе зобов’язання повністю покрити витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням ветерана, та надати необхідну підтримку.
"Ми уже розпочали перегляд і зміну процедур обслуговування і створюємо окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю, яка формуватиметься, зокрема, із залученням експертизи Патронатної служби "Янголи" 3-го Армійського корпусу.
Також працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби подібні ситуації не повторювалися. Також банк залучить ветеранські спільноти, військовослужбовців, представників НБУ, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій, аби напрацювати практичні рішення, які унеможливлять подібні випадки в майбутньому", - зазначили там.
Було розпочато роботу над спільним проєктом із Міністерством у справах ветеранів, аби служби супроводу при лікарнях надавали допомогу з вирішенням у тому числі і фінансових питань.
"ПриватБанк приносить щирі вибачення за ситуацію, яка склалася. Вона є неприпустимою і суперечить базовим принципам відповідальності, людяності та поваги, які мають бути безумовними у ставленні до військових і ветеранів — незалежно від формальних норм чи процедур", - підсумували у банку.
Що передувало?
- У Києві 20-річний ветеран, який у боях на Харківщині втратив усі кінцівки, не зміг відновити картку для виплат через вимоги банку.
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Отреагирует именно так
Вот только при чем здесь Пышный?
Или он,как Малюк ?
Когда хорошее - лезет в кадр
А как говно - так не найдешь ВАСЮ!!!