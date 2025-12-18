"ПриватБанк" покриє лікування та протезування військового, який не зміг отримати банківську картку

У "ПриватБанку" ініціювали системні зміни у роботі з військовими, ветеранами та людьми з інвалідністю. Це сталося після того, як 20-річний ветеран, який у боях на Харківщині втратив усі кінцівки, не зміг відновити картку для виплат через вимоги банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба банку.

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Позиція банку

Там зазначили, що ситуація, яка склалася із ветераном у Києві, є неприпустимою.

"Сьогодні Голова НБУ Андрій Пишний та Член Правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко особисто відвідали ветерана в лікарні. ПриватБанк приніс вибачення та ветерану передали банківські картки", - йдеться в повідомленні.

Також "ПриватБанк" взяв на себе зобов’язання повністю покрити витрати, пов’язані з лікуванням і протезуванням ветерана, та надати необхідну підтримку.

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"Ми уже розпочали перегляд і зміну процедур обслуговування і створюємо окрему гарячу лінію для оперативного опрацювання звернень і скарг від ветеранів, ветеранок, військових і людей з інвалідністю, яка формуватиметься, зокрема, із залученням експертизи Патронатної служби "Янголи" 3-го Армійського корпусу.

Також працівники банку пройдуть додаткове навчання, аби подібні ситуації не повторювалися. Також банк залучить ветеранські спільноти, військовослужбовців, представників НБУ, Міністерства у справах ветеранів, благодійних фондів та громадських організацій, аби напрацювати практичні рішення, які унеможливлять подібні випадки в майбутньому", - зазначили там.

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Було розпочато роботу над спільним проєктом із Міністерством у справах ветеранів, аби служби супроводу при лікарнях надавали допомогу з вирішенням у тому числі і фінансових питань.

"ПриватБанк приносить щирі вибачення за ситуацію, яка склалася. Вона є неприпустимою і суперечить базовим принципам відповідальності, людяності та поваги, які мають бути безумовними у ставленні до військових і ветеранів — незалежно від формальних норм чи процедур", - підсумували у банку.

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