РФ випустила 105 БпЛА по Україні: сили ППО знешкодили 84 цілі
Російські окупанти у ніч на 29 січня випустили по Україні 105 безпілотників різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 70 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.
Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
