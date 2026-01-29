РФ випустила 105 БпЛА по Україні: сили ППО знешкодили 84 цілі

Російські окупанти у ніч на 29 січня випустили по Україні 105 безпілотників різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 70 із них – "шахеди".

Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

