РФ выпустила 105 БПЛА по Украине: силы ПВО обезвредили 84 цели

Российские оккупанты в ночь на 29 января выпустили по Украине 105 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

