РФ выпустила 105 БПЛА по Украине: силы ПВО обезвредили 84 цели
Российские оккупанты в ночь на 29 января выпустили по Украине 105 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Пуски фиксировали из направлений: Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 70 из них – "шахеды".
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге, центре и востоке страны.
Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
