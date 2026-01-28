РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8882 посетителя онлайн
Новости ПВО Украины Назначение в Воздушных силах
5 157 29

Полковник Евгений Хлебников возглавил направление "малой" ПВО, - Федоров

Полковник Хлебников возглавил направление "малой" ПВО

Направление малой противовоздушной обороны, которое формируется под руководством заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла (Лазар) Елизарова, возглавил полковник Евгений Хлебников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Продолжается трансформация системы малой ПВО

"Продолжаем трансформировать систему "малой" ПВО и быстро реагировать на вызовы, связанные с защитой украинского неба", - заявил Федоров.

Он отметил, что Россия ежедневно атакует украинские города сотнями дронов. Только за месяц враг запустил более 6 000 беспилотников. 

"Попадания в жилые дома, критическую инфраструктуру, поезда — террор мирных украинцев не прекращается. Враг постоянно совершенствует модификацию дронов и тактику атак, чтобы достигать целей. Ежедневно появляется новый риск. Например, как БПЛА со Starlink. Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз", - сказал Федоров.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что для этого нужна эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков.

"По заданию президента мы меняем подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам", - подчеркнул министр.

Читайте также: Цель – построить антидроновый купол над Украиной, – Федоров о назначении Елизарова

Полковник Хлебников возглавит направление малой ПВО

Федоров напомнил о том, что недавно состоялось назначение одного из самых эффективных командиров Павла Елизарова (Лазаря) заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

"Под его руководством формируется командование "малой" ПВО — это направление возглавил полковник Евгений Хлебников. Его ключевая задача — построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба", — рассказал министр.

  • Хлебников — офицер с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО.
  • С первых дней полномасштабной войны он руководил применением БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014–2015 годах — участник боев за Донецкий аэропорт.

"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО. Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. Но впереди еще много шагов, чтобы достичь результата и повысить эффективность перехвата", - добавил Федоров.

Напомним, что 19 января Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", стал новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ. 

Читайте также: Зеленский анонсировал новые кадровые изменения в Воздушных силах: Система должна становиться более эффективной

Автор: 

ПВО (3647) Федоров Михаил (668) Воздушные силы (3060)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Українці скінчились.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:38 Ответить
+6
Більше чотирьох років до цього йшли потужні менегери з сотнями вчьоних з опу і КМУ та РНБОУ, і ось воно, нарешті - почалося!!
Аброхамія з корнієнком, мабуть «ДОПОМАГАЮТЬ своїми прокладками», де тільки копієчка заблищить!!?
показать весь комментарий
28.01.2026 20:15 Ответить
+5
Там мають бути лише діти комсомольців з прізвищами на -ов.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Піраміда вибудовується під заступником - тепер ще 20 генералів і 100 полковників... Але то таке!
показать весь комментарий
28.01.2026 20:08 Ответить
Елизаров тоже полковник, в остальном так и случается.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:20 Ответить
через 100 днів буде генералом... а модливо і 50 днів
посада дозволяє подати документи - документи уже пішли, мабуть, і це окрема гілка генералітету... (у нас ще до війни діючих генералів було більше, ніж у всій армії США )
показать весь комментарий
28.01.2026 20:25 Ответить
В среде военных есть скрытые течения). Р.Бровди("Мадяр") до сих пор майор, свою бригаду передал младшему лейтенанту и есть в ВСУ 27-летние полковники командиры бригад.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:32 Ответить
оновіть базу даних - а краще перевстановіть систему ...
Застаріла у Вас інфа!
показать весь комментарий
28.01.2026 20:34 Ответить
Більше чотирьох років до цього йшли потужні менегери з сотнями вчьоних з опу і КМУ та РНБОУ, і ось воно, нарешті - почалося!!
Аброхамія з корнієнком, мабуть «ДОПОМАГАЮТЬ своїми прокладками», де тільки копієчка заблищить!!?
показать весь комментарий
28.01.2026 20:15 Ответить
Євгени закінчилися. залишились лише Євгенії....https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BB%D1%94%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Велимир Хлєбников (Віктор Володимирович) - відомий російський поет-авангардист, діяч футуризму.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кирило Тимофійович Хлєбніков - російський вчений, етнограф, дослідник.Валерій Володимирович Хлєбніков - радянський та російський диригент.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:22 Ответить
Дыг, йолы-палы, ета жышь - цєнЬзарЬ
показать весь комментарий
28.01.2026 20:37 Ответить
Українці скінчились.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:38 Ответить
Кругом натикано на всі посади донєцкіх, а далі дивимось...
показать весь комментарий
28.01.2026 20:57 Ответить
******* збивають, земляк Сирка підправить.
показать весь комментарий
29.01.2026 15:55 Ответить
Та що ж це таке!
показать весь комментарий
28.01.2026 20:42 Ответить
Там мають бути лише діти комсомольців з прізвищами на -ов.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:48 Ответить
Що означає "очолив"? Може призначений на якусь посаду? Чи призначений смотрящим?
показать весь комментарий
28.01.2026 20:53 Ответить
А велика ппо є?
показать весь комментарий
28.01.2026 21:01 Ответить
є потужна
показать весь комментарий
28.01.2026 21:38 Ответить
Хрен вже розумієш, хто та що очолює. Толку тільки немає.
показать весь комментарий
28.01.2026 21:07 Ответить
на Київ, наприклад, запускають по 500 шахідів, долітають одиниці, решта самі себе збивають ? чи який Ви "толк" очікуєте ?
показать весь комментарий
29.01.2026 09:12 Ответить
Я очікую що ви не будете маніпулювати. Які ще 500 шахедів на Київ? А чому не 100500?
показать весь комментарий
29.01.2026 16:35 Ответить
може варто подивитися на звіти ЗСУ за останніх місяць півтора ?
показать весь комментарий
29.01.2026 20:01 Ответить
То подивіться.
показать весь комментарий
29.01.2026 20:46 Ответить
резнікОВ-умероОВ-федорОВ-хлебнікОВ

так якийсь дуже нескладний алгоритм призначення на посади в МінОборони
показать весь комментарий
28.01.2026 21:48 Ответить
Московська діаспора, як і в ОПі.
показать весь комментарий
28.01.2026 23:50 Ответить
пішло дроблення системи ППО ДЕРЖАВИ НА "ЗЕЛЕНІ КЛАСТЕРИ"
показать весь комментарий
28.01.2026 22:01 Ответить
Очолив під керівництвом? А що тоді керівник робити буде? Не забагато керівників?
показать весь комментарий
29.01.2026 01:21 Ответить
"Під його керівництвом формується командування "малої" ППО - цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков. Його ключове завдання - побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба", - розповів міністр Джерело: https://censor.net/ua/n3597763

Закінчується четвертий рік війни, а вони тільки хочуть побудувати систему яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба. І подруге, незрозуміло вони збираються протидіяти викликам чи захичати небо. Якщо протидіяти викликам то буде як і зараз будуть працювати на себе, а ППО ні чого не отримає, а з влади не підуть будуть битися з ворогом до останнього українця а якщо не з ворогом то все рівно до отаннього українця.
показать весь комментарий
29.01.2026 05:27 Ответить
 
 