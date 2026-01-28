Полковник Евгений Хлебников возглавил направление "малой" ПВО, - Федоров

Направление малой противовоздушной обороны, которое формируется под руководством заместителя командующего Воздушными силами ВСУ Павла (Лазар) Елизарова, возглавил полковник Евгений Хлебников.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Продолжается трансформация системы малой ПВО

"Продолжаем трансформировать систему "малой" ПВО и быстро реагировать на вызовы, связанные с защитой украинского неба", - заявил Федоров.

Он отметил, что Россия ежедневно атакует украинские города сотнями дронов. Только за месяц враг запустил более 6 000 беспилотников.

"Попадания в жилые дома, критическую инфраструктуру, поезда — террор мирных украинцев не прекращается. Враг постоянно совершенствует модификацию дронов и тактику атак, чтобы достигать целей. Ежедневно появляется новый риск. Например, как БПЛА со Starlink. Реактивно реагируя на все новые вызовы, мы должны построить систему для анализа, противодействия и прогнозирования будущих угроз", - сказал Федоров.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что для этого нужна эффективная система "малой" ПВО и перехватчиков.

"По заданию президента мы меняем подход к защите неба для повышения результативности противодействия вражеским атакам", - подчеркнул министр.

Полковник Хлебников возглавит направление малой ПВО

Федоров напомнил о том, что недавно состоялось назначение одного из самых эффективных командиров Павла Елизарова (Лазаря) заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

"Под его руководством формируется командование "малой" ПВО — это направление возглавил полковник Евгений Хлебников. Его ключевая задача — построить систему, которая сможет быстро противодействовать вызовам для защиты неба", — рассказал министр.

Хлебников — офицер с боевым и управленческим опытом. Служил в подразделениях зенитных ракетных войск Воздушных сил, работал в Генеральном штабе по направлению развития ПВО.

С первых дней полномасштабной войны он руководил применением БПЛА Bayraktar во время обороны Киева и Черниговщины, участвовал в планировании операции по освобождению острова Змеиный. В 2014–2015 годах — участник боев за Донецкий аэропорт.

"В ближайшее время усилим управление в каждом регионе и продолжим формировать сильную команду для развития "малой" ПВО. Это первые решения обновленной команды Министерства обороны для построения действенной системы защиты украинского неба. Но впереди еще много шагов, чтобы достичь результата и повысить эффективность перехвата", - добавил Федоров.

Напомним, что 19 января Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", стал новым заместителем командующего Воздушными силами ВСУ.

