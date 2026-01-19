Павел Елизаров назначен заместителем командующего Воздушными силами, - Зеленский

Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", станет новым заместителем командующего Воздушными силами. Также будет изменен подход к применению противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 19 января, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По его словам, будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны.

"Эта система будет трансформирована. Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами – Павла Елизарова. В армии его знают – Лазар, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Совместно с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана – и будет разработана – новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", – заявил Зеленский.

Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

