Павел Елизаров назначен заместителем командующего Воздушными силами, - Зеленский
Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", станет новым заместителем командующего Воздушными силами. Также будет изменен подход к применению противовоздушной обороны.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 19 января, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны.
"Эта система будет трансформирована. Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами – Павла Елизарова. В армии его знают – Лазар, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Совместно с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана – и будет разработана – новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", – заявил Зеленский.
- Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.
Мова про окремий, відносно новий вид "малої ППО " (від дронів), про яку майже ніхто поняття не мав до останніх декількох років.
Мала ППО точно не застосовуватиме Петріоти, але для захисту від ворожих ударних, розвідувальних, фпв та інших БпЛА ворога мабуть буде використовувати всі доступні засоби виявлення та ураження, включаючи стрілецько-гарматну зброю, ЗРК та бортові засоби бойової авіації. Від ЗРК ніхто не відмовляється.
Завдання в тому, щоб "мала ППО" працювала більш ефективно. Всі відчувають таку потребу. Мабуть для цього і нове командування, і комплекс заходів.
Пові́тряні си́ли Збро́йних сил Украї́ни (абр. ПС ЗСУ) - один з основних видів Збройних сил України, призначений для захисту повітряного простору України. До складу Повітряних Сил належать роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна, а також роди військ: зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська.
З 2010 року Єлізаров- продюсер, медіаменеджер, співзасновник групи компаній, які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.
З 2022 року проходить військову службу в Силах Оборони України.
2026 - заступник командувача Повітряних сил.
Тепер ЛІДОР зі своєю свитою може спокійно насолоджуватись в Альпах мирним життям без блекаутів , повітряних тривог та мацковитських обстрілів ... та ще не бачити незадоволених киян, а бачити задоволених швейцарців.
