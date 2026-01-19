РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
22698 посетителей онлайн
Новости ПВО Украины Назначение в Воздушных силах
6 140 51

Павел Елизаров назначен заместителем командующего Воздушными силами, - Зеленский

Павел Елизаров (Лазар), командир спецподразделения "Lasar's group", станет новым заместителем командующего Воздушными силами. Также будет изменен подход к применению противовоздушной обороны.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 19 января, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По его словам, будет новый подход к применению ПВО Воздушными силами – то, что касается мобильных огневых групп, дронов-перехватчиков, других средств "малой" противовоздушной обороны.

"Эта система будет трансформирована. Я согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами – Павла Елизарова. В армии его знают – Лазар, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Совместно с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана – и будет разработана – новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", – заявил Зеленский.

  • Напомним, перед этим президент Владимир Зеленский и министр обороны Михаил Федоров согласовали кандидатуру нового заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО.

Автор: 

Зеленский Владимир (24048) назначение (2166) ПВО (3621) Елизаров Павел (20) Воздушные силы (3039)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Коли в Україні розпочали призначити командувачами Повітряних Сил "зрв"ешників або "ртв"шників - авіація пішла по шляху не розвитку а деградації....
показать весь комментарий
19.01.2026 21:03 Ответить
+8
Цікава військова кар'єра:

З 2010 року Єлізаров- продюсер, медіаменеджер, співзасновник групи компаній, які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.

З 2022 року проходить військову службу в Силах Оборони України.
2026 - заступник командувача Повітряних сил.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:06 Ответить
+8
"скачок..."
за 4 роки!"
показать весь комментарий
19.01.2026 21:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ти шлак, а Лазар людина відома.
показать весь комментарий
19.01.2026 20:58 Ответить
😀 де в коменті про "шлак"?
показать весь комментарий
19.01.2026 21:00 Ответить
Призначення дронщиків в ППО це тупіковий шлях. Дрони в ППО це тимчасове рішення, поки не з'явиться власні ЗРК. Потрібно розробляти та застосовувати власні ЗРК як перспективний вид озброєння, а не ставити всі гроші на дрони перехоплювачі! Це рішення вчорашнього дня.
показать весь комментарий
20.01.2026 02:59 Ответить
"...нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3596221

Мова про окремий, відносно новий вид "малої ППО " (від дронів), про яку майже ніхто поняття не мав до останніх декількох років.
Мала ППО точно не застосовуватиме Петріоти, але для захисту від ворожих ударних, розвідувальних, фпв та інших БпЛА ворога мабуть буде використовувати всі доступні засоби виявлення та ураження, включаючи стрілецько-гарматну зброю, ЗРК та бортові засоби бойової авіації. Від ЗРК ніхто не відмовляється.
Завдання в тому, щоб "мала ППО" працювала більш ефективно. Всі відчувають таку потребу. Мабуть для цього і нове командування, і комплекс заходів.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:36 Ответить
Враховуючи біографію (вересень 2006 - червень https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 - заступник голови правління компанії «Автомобільні дороги України». З 2007 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 - заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра транспорту та зв'язку України. З вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 по квітень https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 - заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби автомобільних доріг України.) пропустимо те, що можливо було негативним в минулому. Але, однозначно, людина має досвід організатора та управлінця. Що зараз є самим необхідним........
показать весь комментарий
19.01.2026 21:07 Ответить
Людина створила один з найефективніших підрозділів дроноводів на фронті.
показать весь комментарий
20.01.2026 10:35 Ответить
Я і згадав про рівень його посад в транспортній галузі тому, що маючи такий управлінський досвід - можна створити щось нормальне (що і зроблено), а потім масштабувати. Проконтролювати та організувати на новому рівні зможе. А якщо поки і не знає якихось нюансів - для цього є відповідно навчені підлеглі.....
показать весь комментарий
20.01.2026 12:02 Ответить
Коли в Україні розпочали призначити командувачами Повітряних Сил "зрв"ешників або "ртв"шників - авіація пішла по шляху не розвитку а деградації....
показать весь комментарий
19.01.2026 21:03 Ответить
Поцікавтеся...що таке Повітряні Сили ЗСУ ...і який їх склад! Тоді може і зрозумієте... яку маячню протранслювали. І до речі ..командувач ..не ЗРВшник чи РТВешник..а бойовий льотчик...
Пові́тряні си́ли Збро́йних сил Украї́ни (абр. ПС ЗСУ) - один з основних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України, призначений для захисту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 повітряного простору України. До складу Повітряних Сил належать роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна, а також роди військ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зенітні ракетні війська та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 радіотехнічні війська.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:13 Ответить
Олєщук і Ко були пілотами???
показать весь комментарий
19.01.2026 21:16 Ответить
..зелена гнида була політиком? Але вона призначала умерових... резнікових...таранів... Так і Олещука... не думаючи над наслідками. І об*єднання ВПС..з іншими структурами ППО... не самий кращий варіант захисту неба. Точно так і льотчик-командувач не дуже добре впливає на тіж ЗРВ... та РТВ.... Тому тут багато питань..хто краще. У Вас просто повітряні сили асоціюються виключно з літаками...)))) А сьогодні це не так.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:30 Ответить
не здивуюся, якщо в нас скоро зявляться військово- космічні війська, коли делітанти у керма....
показать весь комментарий
19.01.2026 21:32 Ответить
...ну це ще не так страшно!!! У свій час на початку дев*яностих штурмову авіацію та літаки типу Су-25 та всю вертольотну авіацію розумники намагалися передати Сухопутним військам... А сьогодня клоуни і мотопіхотні і бронетанкові бригади можуть підпорядкувати Повітряним Силам... Чи навпаки...))) У нас же ж кораблі кацапів топить СБУ...літаки А-50 збивають ГУР... ЗСУ у нас взагалі нічого не досягають....(((
показать весь комментарий
19.01.2026 21:40 Ответить
одну бригаду штурмовиків передати в АА СВ - все рівно нічого не вирішували... Але для підтримки на полі бою не потрібно була взаємодія - можливо і правильно! Було...
показать весь комментарий
19.01.2026 21:44 Ответить
.. а що заважає передати зараз всі Су-24МР ГУР? Вони ж розвідники повітряні. Якраз будуть діяти у одній сфері...РОЗВІДЦІ!!!!)))) А Міг-29...Сухопутним військам...бо кидають керовані авіабомби на позиції кацапів. Але для підтримки на полі бою не потрібно була взаємодія - можливо і правильно! Було.))))
показать весь комментарий
19.01.2026 21:51 Ответить
Ви так не жартуйте - новий "завгосп" прочитає Ваш допис і завтра на РНБО буде рішення...
показать весь комментарий
19.01.2026 21:54 Ответить
розвідники ГУР..підполковник Червоненко (на завданні) і підполковник Шевченко ( ув*язнений) а також полковник Арестович (на завданні) порадять завгоспу цим не перейматися. Є більш проблемні питання!
показать весь комментарий
19.01.2026 22:02 Ответить
і це ми ще не знаємо, як "Козирь" отримав завдання і де служить - чи в ГУР чи в СЗР)))
показать весь комментарий
19.01.2026 22:08 Ответить
Чого намагалися....всі вертольоти передали.... не залишилось ні жодного....останній в 18 році з харьковского інституту впс на арз відправили.....
показать весь комментарий
20.01.2026 02:22 Ответить
і космічними військами буде керувати притула і його супутник...
показать весь комментарий
19.01.2026 21:36 Ответить
..льотчик-диверсант-розвідник... Арестович напрягся....)))
показать весь комментарий
19.01.2026 21:42 Ответить
Він себе Командувачем або замом не бачить - тільки Презом...
показать весь комментарий
19.01.2026 21:46 Ответить
.. не тільки він себе Презом бачить...а й достатньо велика кількість потенційних ідіотів... А є ще поціновувачі притули..Буданова.. Бойка ..юлії.. Десь у підпіллі плачуть комуняки.... На теренах держави бродять ідіоти з зеленим кольором мозку... А що зробиш...((((
показать весь комментарий
19.01.2026 21:55 Ответить
... там ще смарагдовий колір прослідковується - розтягнуть голоси і зелений колір пройде...в Дії!
показать весь комментарий
19.01.2026 21:59 Ответить
Іноді Зе таки щось як зробить розумне що навіть здивує..Ганьба довбням які не знають Лазара і *** на все їбало тим хто цих довбнів лайкає
показать весь комментарий
19.01.2026 21:05 Ответить
Да там и гражданская карьера дай боже. Карьерный рост как на дрожжах. Как у всех, кто при владе. Всё своими трудами и способностями.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:05 Ответить
блин...ппо это несколько иное, чем самое успешное БПЛА.....
показать весь комментарий
19.01.2026 21:07 Ответить
З Єлдаком погодив?
показать весь комментарий
19.01.2026 21:12 Ответить
Дуже важливу справу зробив ЛІДОР до своєї поїздки в швейцарський Давос для зустрічі з Любим Донні, якому він в минулому році передав українські копалини .

Тепер ЛІДОР зі своєю свитою може спокійно насолоджуватись в Альпах мирним життям без блекаутів , повітряних тривог та мацковитських обстрілів ... та ще не бачити незадоволених киян, а бачити задоволених швейцарців.
показать весь комментарий
19.01.2026 21:16 Ответить
Во, видишь, ты тоже считаешь президента клоуном. Значит ты его критикуешь. Значит ты русня.
показать весь комментарий
19.01.2026 22:14 Ответить
А ты чем зарабатываешь на еду? 30 зелёных монет уже получил?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:07 Ответить
Та шо ! ... Оце ти взяв і "попалив" агентів ху@ла.
Хто і де дуже багато розказував про Єлізарова?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:40 Ответить
Треба будо Юзіка або Лисого призначити
показать весь комментарий
19.01.2026 22:09 Ответить
Не буває "малої" ППО. Це багатошарова система від ППО країни до об'ектового ППО.Чім більше шарів відсутні,тім слабкіше система у цілому.Шо ми і бачимо. Невже в країні немає жодного військового фахівця у цій галузі,окрім запорізького комсомольця?
показать весь комментарий
19.01.2026 22:24 Ответить
"Новий підхід",нові плани,нова стратегія,думамаємо,плануємо і т.інш---це базікання ми чуємо кожний раз---тільки ЯКОСТІ дій ми не бачимо На всіх напрямках--відступаємо.
показать весь комментарий
20.01.2026 01:45 Ответить
Как?! Скажите, как можно назначить заместителем командующего человека, "не ухом не рылом" в тактике войск ПВО? Он хоть раз был на командном пункте дивизиона, бригады, направления при боевой ( хотя бы учебной) работе? Он знает боевые возможности каждой стоящей на вооружение системы? Он может организовать маневр огнем и средствами, что бы при этом своих незахренячить!? Цирк!
показать весь комментарий
20.01.2026 09:55 Ответить
 
 