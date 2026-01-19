Павло Єлізаров призначений заступником командувача Повітряних сил, - Зеленський

Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", стане новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Також буде змінено підхід до застосування протиповітряної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 19 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За його словами, буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони.

"Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

