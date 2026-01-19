Павло Єлізаров призначений заступником командувача Повітряних сил, - Зеленський
Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", стане новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Також буде змінено підхід до застосування протиповітряної оборони.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 19 січня, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За його словами, буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони.
"Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - заявив Зеленський.
- Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.
Мова про окремий, відносно новий вид "малої ППО " (від дронів), про яку майже ніхто поняття не мав до останніх декількох років.
Мала ППО точно не застосовуватиме Петріоти, але для захисту від ворожих ударних, розвідувальних, фпв та інших БпЛА ворога мабуть буде використовувати всі доступні засоби виявлення та ураження, включаючи стрілецько-гарматну зброю, ЗРК та бортові засоби бойової авіації. Від ЗРК ніхто не відмовляється.
Завдання в тому, щоб "мала ППО" працювала більш ефективно. Всі відчувають таку потребу. Мабуть для цього і нове командування, і комплекс заходів.
Пові́тряні си́ли Збро́йних сил Украї́ни (абр. ПС ЗСУ) - один з основних видів Збройних сил України, призначений для захисту повітряного простору України. До складу Повітряних Сил належать роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна, а також роди військ: зенітні ракетні війська та радіотехнічні війська.
З 2010 року Єлізаров- продюсер, медіаменеджер, співзасновник групи компаній, які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.
З 2022 року проходить військову службу в Силах Оборони України.
2026 - заступник командувача Повітряних сил.
Тепер ЛІДОР зі своєю свитою може спокійно насолоджуватись в Альпах мирним життям без блекаутів , повітряних тривог та мацковитських обстрілів ... та ще не бачити незадоволених киян, а бачити задоволених швейцарців.
