Павло Єлізаров призначений заступником командувача Повітряних сил, - Зеленський

Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", стане новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. Також буде змінено підхід до застосування протиповітряної оборони.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 19 січня, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За його словами, буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів "малої" протиповітряної оборони.

"Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил – Павло Єлізаров. В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - заявив Зеленський.

  • Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров погодили кандидатуру нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО.

Топ коментарі
Коли в Україні розпочали призначити командувачами Повітряних Сил "зрв"ешників або "ртв"шників - авіація пішла по шляху не розвитку а деградації....
19.01.2026 21:03 Відповісти
Цікава військова кар'єра:

З 2010 року Єлізаров- продюсер, медіаменеджер, співзасновник групи компаній, які створювали ток-шоу Савіка Шустера та телеканал 3S.TV.

З 2022 року проходить військову службу в Силах Оборони України.
2026 - заступник командувача Повітряних сил.
19.01.2026 21:06 Відповісти
"скачок..."
за 4 роки!"
19.01.2026 21:09 Відповісти
Це ти шлак, а Лазар людина відома.
19.01.2026 20:58 Відповісти
😀 де в коменті про "шлак"?
19.01.2026 21:00 Відповісти
Призначення дронщиків в ППО це тупіковий шлях. Дрони в ППО це тимчасове рішення, поки не з'явиться власні ЗРК. Потрібно розробляти та застосовувати власні ЗРК як перспективний вид озброєння, а не ставити всі гроші на дрони перехоплювачі! Це рішення вчорашнього дня.
20.01.2026 02:59 Відповісти
"...нового заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, який відповідатиме за систему малої ППО. Джерело: https://censor.net/ua/n3596221

Мова про окремий, відносно новий вид "малої ППО " (від дронів), про яку майже ніхто поняття не мав до останніх декількох років.
Мала ППО точно не застосовуватиме Петріоти, але для захисту від ворожих ударних, розвідувальних, фпв та інших БпЛА ворога мабуть буде використовувати всі доступні засоби виявлення та ураження, включаючи стрілецько-гарматну зброю, ЗРК та бортові засоби бойової авіації. Від ЗРК ніхто не відмовляється.
Завдання в тому, щоб "мала ППО" працювала більш ефективно. Всі відчувають таку потребу. Мабуть для цього і нове командування, і комплекс заходів.
20.01.2026 10:36 Відповісти
Враховуючи біографію (вересень 2006 - червень https://uk.wikipedia.org/wiki/2007 2007 - заступник голови правління компанії «Автомобільні дороги України». З 2007 по https://uk.wikipedia.org/wiki/2008 2008 - заступник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 міністра транспорту та зв'язку України. З вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/2009 2009 по квітень https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 - заступник голови https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби автомобільних доріг України.) пропустимо те, що можливо було негативним в минулому. Але, однозначно, людина має досвід організатора та управлінця. Що зараз є самим необхідним........
19.01.2026 21:07 Відповісти
Людина створила один з найефективніших підрозділів дроноводів на фронті.
20.01.2026 10:35 Відповісти
Я і згадав про рівень його посад в транспортній галузі тому, що маючи такий управлінський досвід - можна створити щось нормальне (що і зроблено), а потім масштабувати. Проконтролювати та організувати на новому рівні зможе. А якщо поки і не знає якихось нюансів - для цього є відповідно навчені підлеглі.....
20.01.2026 12:02 Відповісти
Коли в Україні розпочали призначити командувачами Повітряних Сил "зрв"ешників або "ртв"шників - авіація пішла по шляху не розвитку а деградації....
19.01.2026 21:03 Відповісти
Поцікавтеся...що таке Повітряні Сили ЗСУ ...і який їх склад! Тоді може і зрозумієте... яку маячню протранслювали. І до речі ..командувач ..не ЗРВшник чи РТВешник..а бойовий льотчик...
Пові́тряні си́ли Збро́йних сил Украї́ни (абр. ПС ЗСУ) - один з основних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України, призначений для захисту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 повітряного простору України. До складу Повітряних Сил належать роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна, а також роди військ: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зенітні ракетні війська та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 радіотехнічні війська.
19.01.2026 21:13 Відповісти
Олєщук і Ко були пілотами???
19.01.2026 21:16 Відповісти
..зелена гнида була політиком? Але вона призначала умерових... резнікових...таранів... Так і Олещука... не думаючи над наслідками. І об*єднання ВПС..з іншими структурами ППО... не самий кращий варіант захисту неба. Точно так і льотчик-командувач не дуже добре впливає на тіж ЗРВ... та РТВ.... Тому тут багато питань..хто краще. У Вас просто повітряні сили асоціюються виключно з літаками...)))) А сьогодні це не так.
19.01.2026 21:30 Відповісти
не здивуюся, якщо в нас скоро зявляться військово- космічні війська, коли делітанти у керма....
19.01.2026 21:32 Відповісти
...ну це ще не так страшно!!! У свій час на початку дев*яностих штурмову авіацію та літаки типу Су-25 та всю вертольотну авіацію розумники намагалися передати Сухопутним військам... А сьогодня клоуни і мотопіхотні і бронетанкові бригади можуть підпорядкувати Повітряним Силам... Чи навпаки...))) У нас же ж кораблі кацапів топить СБУ...літаки А-50 збивають ГУР... ЗСУ у нас взагалі нічого не досягають....(((
19.01.2026 21:40 Відповісти
одну бригаду штурмовиків передати в АА СВ - все рівно нічого не вирішували... Але для підтримки на полі бою не потрібно була взаємодія - можливо і правильно! Було...
19.01.2026 21:44 Відповісти
.. а що заважає передати зараз всі Су-24МР ГУР? Вони ж розвідники повітряні. Якраз будуть діяти у одній сфері...РОЗВІДЦІ!!!!)))) А Міг-29...Сухопутним військам...бо кидають керовані авіабомби на позиції кацапів. Але для підтримки на полі бою не потрібно була взаємодія - можливо і правильно! Було.))))
19.01.2026 21:51 Відповісти
Ви так не жартуйте - новий "завгосп" прочитає Ваш допис і завтра на РНБО буде рішення...
19.01.2026 21:54 Відповісти
розвідники ГУР..підполковник Червоненко (на завданні) і підполковник Шевченко ( ув*язнений) а також полковник Арестович (на завданні) порадять завгоспу цим не перейматися. Є більш проблемні питання!
19.01.2026 22:02 Відповісти
і це ми ще не знаємо, як "Козирь" отримав завдання і де служить - чи в ГУР чи в СЗР)))
19.01.2026 22:08 Відповісти
Чого намагалися....всі вертольоти передали.... не залишилось ні жодного....останній в 18 році з харьковского інституту впс на арз відправили.....
20.01.2026 02:22 Відповісти
і космічними військами буде керувати притула і його супутник...
19.01.2026 21:36 Відповісти
..льотчик-диверсант-розвідник... Арестович напрягся....)))
19.01.2026 21:42 Відповісти
Він себе Командувачем або замом не бачить - тільки Презом...
19.01.2026 21:46 Відповісти
.. не тільки він себе Презом бачить...а й достатньо велика кількість потенційних ідіотів... А є ще поціновувачі притули..Буданова.. Бойка ..юлії.. Десь у підпіллі плачуть комуняки.... На теренах держави бродять ідіоти з зеленим кольором мозку... А що зробиш...((((
19.01.2026 21:55 Відповісти
... там ще смарагдовий колір прослідковується - розтягнуть голоси і зелений колір пройде...в Дії!
19.01.2026 21:59 Відповісти
Іноді Зе таки щось як зробить розумне що навіть здивує..Ганьба довбням які не знають Лазара і *** на все їбало тим хто цих довбнів лайкає
19.01.2026 21:05 Відповісти
Да там и гражданская карьера дай боже. Карьерный рост как на дрожжах. Как у всех, кто при владе. Всё своими трудами и способностями.
19.01.2026 22:05 Відповісти
блин...ппо это несколько иное, чем самое успешное БПЛА.....
19.01.2026 21:07 Відповісти
З Єлдаком погодив?
19.01.2026 21:12 Відповісти
Дуже важливу справу зробив ЛІДОР до своєї поїздки в швейцарський Давос для зустрічі з Любим Донні, якому він в минулому році передав українські копалини .

Тепер ЛІДОР зі своєю свитою може спокійно насолоджуватись в Альпах мирним життям без блекаутів , повітряних тривог та мацковитських обстрілів ... та ще не бачити незадоволених киян, а бачити задоволених швейцарців.
19.01.2026 21:16 Відповісти
Во, видишь, ты тоже считаешь президента клоуном. Значит ты его критикуешь. Значит ты русня.
19.01.2026 22:14 Відповісти
А ты чем зарабатываешь на еду? 30 зелёных монет уже получил?
19.01.2026 22:07 Відповісти
Та шо ! ... Оце ти взяв і "попалив" агентів ху@ла.
Хто і де дуже багато розказував про Єлізарова?
19.01.2026 22:40 Відповісти
Треба будо Юзіка або Лисого призначити
19.01.2026 22:09 Відповісти
Не буває "малої" ППО. Це багатошарова система від ППО країни до об'ектового ППО.Чім більше шарів відсутні,тім слабкіше система у цілому.Шо ми і бачимо. Невже в країні немає жодного військового фахівця у цій галузі,окрім запорізького комсомольця?
19.01.2026 22:24 Відповісти
"Новий підхід",нові плани,нова стратегія,думамаємо,плануємо і т.інш---це базікання ми чуємо кожний раз---тільки ЯКОСТІ дій ми не бачимо На всіх напрямках--відступаємо.
20.01.2026 01:45 Відповісти
Как?! Скажите, как можно назначить заместителем командующего человека, "не ухом не рылом" в тактике войск ПВО? Он хоть раз был на командном пункте дивизиона, бригады, направления при боевой ( хотя бы учебной) работе? Он знает боевые возможности каждой стоящей на вооружение системы? Он может организовать маневр огнем и средствами, что бы при этом своих незахренячить!? Цирк!
20.01.2026 09:55 Відповісти
 
 