Полковник Євгеній Хлєбніков очолив напрям "малої" ППО, - Федоров

Напрям малої протиповітряної оборони, яка формується під керівництвом заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла (Лазар) Єлізарова, очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Триває трансформація системи малої ППО

"Продовжуємо трансформувати систему "малої" ППО та швидко реагувати на виклики, пов’язані із захистом українського неба", - заявив Федоров.

Він зазначив, що Росія щодня атакує українські міста сотнями дронів. Лише за місяць ворог запустив понад 6 000 безпілотників.

"Влучення в житлові будинки, критичну інфраструктуру, потяги — терор мирних українців не припиняється. Ворог постійно вдосконалює модифікацію дронів і тактику атак, щоб досягати цілей. Щодня зʼявляється новий ризик. Наприклад, як БпЛА зі Starlink. Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз.", - сказав Федоров.

Очільник оборонного відомства наголосив, що для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів.

"На завдання президента ми змінюємо підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам", - наголосив міністр.

Полковник Хлєбніков очолить напрям малої ППО

Федоров нагадав про те, що нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Павла Єлізарова (Лазаря) заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

"Під його керівництвом формується командування "малої" ППО — цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков. Його ключове завдання — побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба", - розповів міністр.

Хлєбніков — офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО.

З перших днів повномасштабної війни він керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках — учасник боїв за Донецький аеропорт.

"Найближчим часом посилимо управління в кожному регіоні й продовжимо формувати сильну команду для розвитку "малої" ППО. Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Але попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення", - додав Федоров.

Нагадаємо, що 19 січня Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", став новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.

