УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7114 відвідувачів онлайн
Новини ППО України Призначення в Повітряних силах
5 158 29

Полковник Євгеній Хлєбніков очолив напрям "малої" ППО, - Федоров

Полковник Хлєбніков очолив напрям "малої" ППО

Напрям малої протиповітряної оборони, яка формується під керівництвом заступника командувача Повітряних сил ЗСУ Павла (Лазар) Єлізарова, очолив полковник Євгеній Хлєбніков.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Триває трансформація системи малої ППО

"Продовжуємо трансформувати систему "малої" ППО та швидко реагувати на виклики, пов’язані із захистом українського неба", - заявив Федоров.

Він зазначив, що Росія щодня атакує українські міста сотнями дронів. Лише за місяць ворог запустив понад 6 000 безпілотників. 

"Влучення в житлові будинки, критичну інфраструктуру, потяги — терор мирних українців не припиняється. Ворог постійно вдосконалює модифікацію дронів і тактику атак, щоб досягати цілей. Щодня зʼявляється новий ризик. Наприклад, як БпЛА зі Starlink. Реактивно реагуючи на всі нові виклики, ми повинні побудувати систему для аналізу, протидії та прогнозування майбутніх загроз.", - сказав Федоров.

Очільник оборонного відомства наголосив, що для цього потрібна ефективна система "малої" ППО та перехоплювачів.

"На завдання президента ми змінюємо підхід до захисту неба для підвищення результативності протидії ворожим атакам", - наголосив міністр.

Читайте також: Мета – побудувати антидроновий купол над Україною, - Федоров про призначення Єлізарова

Полковник Хлєбніков очолить напрям малої ППО

Федоров нагадав про те, що нещодавно відбулося призначення одного з найефективніших командирів Павла Єлізарова (Лазаря) заступником командувача Повітряних Сил ЗСУ.

"Під його керівництвом формується командування "малої" ППО — цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков. Його ключове завдання — побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба", - розповів міністр.

  • Хлєбніков — офіцер із бойовим й управлінським досвідом. Служив у підрозділах зенітних ракетних військ Повітряних Сил, працював у Генеральному штабі за напрямом розвитку ППО.
  • З перших днів повномасштабної війни він керував застосуванням БпЛА Bayraktar під час оборони Києва та Чернігівщини, брав участь у плануванні операції зі звільнення острова Зміїний. У 2014–2015 роках — учасник боїв за Донецький аеропорт.

"Найближчим часом посилимо управління в кожному регіоні й продовжимо формувати сильну команду для розвитку "малої" ППО. Це перші рішення оновленої команди Міністерства оборони для побудови дієвої системи захисту українського неба. Але попереду ще багато кроків, щоб досягти результату та підвищити ефективність перехоплення", - додав Федоров.

Нагадаємо, що 19 січня Павло Єлізаров (Лазар), командир спецпідрозділу "Lasar's group", став новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також: Зеленський анонсував нові кадрові зміни у Повітряних силах: Система має ставати ефективнішою

Автор: 

ППО (4084) Федоров Михайло (1093) Повітряні сили (3386)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Українці скінчились.
показати весь коментар
28.01.2026 20:38 Відповісти
+6
Більше чотирьох років до цього йшли потужні менегери з сотнями вчьоних з опу і КМУ та РНБОУ, і ось воно, нарешті - почалося!!
Аброхамія з корнієнком, мабуть «ДОПОМАГАЮТЬ своїми прокладками», де тільки копієчка заблищить!!?
показати весь коментар
28.01.2026 20:15 Відповісти
+5
Там мають бути лише діти комсомольців з прізвищами на -ов.
показати весь коментар
28.01.2026 20:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Піраміда вибудовується під заступником - тепер ще 20 генералів і 100 полковників... Але то таке!
показати весь коментар
28.01.2026 20:08 Відповісти
Елизаров тоже полковник, в остальном так и случается.
показати весь коментар
28.01.2026 20:20 Відповісти
через 100 днів буде генералом... а модливо і 50 днів
посада дозволяє подати документи - документи уже пішли, мабуть, і це окрема гілка генералітету... (у нас ще до війни діючих генералів було більше, ніж у всій армії США )
показати весь коментар
28.01.2026 20:25 Відповісти
В среде военных есть скрытые течения). Р.Бровди("Мадяр") до сих пор майор, свою бригаду передал младшему лейтенанту и есть в ВСУ 27-летние полковники командиры бригад.
показати весь коментар
28.01.2026 20:32 Відповісти
оновіть базу даних - а краще перевстановіть систему ...
Застаріла у Вас інфа!
показати весь коментар
28.01.2026 20:34 Відповісти
Більше чотирьох років до цього йшли потужні менегери з сотнями вчьоних з опу і КМУ та РНБОУ, і ось воно, нарешті - почалося!!
Аброхамія з корнієнком, мабуть «ДОПОМАГАЮТЬ своїми прокладками», де тільки копієчка заблищить!!?
показати весь коментар
28.01.2026 20:15 Відповісти
Євгени закінчилися. залишились лише Євгенії....https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BB%D1%94%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Велимир Хлєбников (Віктор Володимирович) - відомий російський поет-авангардист, діяч футуризму.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кирило Тимофійович Хлєбніков - російський вчений, етнограф, дослідник.Валерій Володимирович Хлєбніков - радянський та російський диригент.
показати весь коментар
28.01.2026 20:22 Відповісти
Дыг, йолы-палы, ета жышь - цєнЬзарЬ
показати весь коментар
28.01.2026 20:37 Відповісти
Українці скінчились.
показати весь коментар
28.01.2026 20:38 Відповісти
Кругом натикано на всі посади донєцкіх, а далі дивимось...
показати весь коментар
28.01.2026 20:57 Відповісти
******* збивають, земляк Сирка підправить.
показати весь коментар
29.01.2026 15:55 Відповісти
Та що ж це таке!
показати весь коментар
28.01.2026 20:42 Відповісти
Там мають бути лише діти комсомольців з прізвищами на -ов.
показати весь коментар
28.01.2026 20:48 Відповісти
Що означає "очолив"? Може призначений на якусь посаду? Чи призначений смотрящим?
показати весь коментар
28.01.2026 20:53 Відповісти
А велика ппо є?
показати весь коментар
28.01.2026 21:01 Відповісти
є потужна
показати весь коментар
28.01.2026 21:38 Відповісти
Хрен вже розумієш, хто та що очолює. Толку тільки немає.
показати весь коментар
28.01.2026 21:07 Відповісти
на Київ, наприклад, запускають по 500 шахідів, долітають одиниці, решта самі себе збивають ? чи який Ви "толк" очікуєте ?
показати весь коментар
29.01.2026 09:12 Відповісти
Я очікую що ви не будете маніпулювати. Які ще 500 шахедів на Київ? А чому не 100500?
показати весь коментар
29.01.2026 16:35 Відповісти
може варто подивитися на звіти ЗСУ за останніх місяць півтора ?
показати весь коментар
29.01.2026 20:01 Відповісти
То подивіться.
показати весь коментар
29.01.2026 20:46 Відповісти
резнікОВ-умероОВ-федорОВ-хлебнікОВ

так якийсь дуже нескладний алгоритм призначення на посади в МінОборони
показати весь коментар
28.01.2026 21:48 Відповісти
Московська діаспора, як і в ОПі.
показати весь коментар
28.01.2026 23:50 Відповісти
пішло дроблення системи ППО ДЕРЖАВИ НА "ЗЕЛЕНІ КЛАСТЕРИ"
показати весь коментар
28.01.2026 22:01 Відповісти
Очолив під керівництвом? А що тоді керівник робити буде? Не забагато керівників?
показати весь коментар
29.01.2026 01:21 Відповісти
"Під його керівництвом формується командування "малої" ППО - цей напрям очолив полковник Євгеній Хлєбніков. Його ключове завдання - побудувати систему, яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба", - розповів міністр Джерело: https://censor.net/ua/n3597763

Закінчується четвертий рік війни, а вони тільки хочуть побудувати систему яка зможе швидко протидіяти викликам для захисту неба. І подруге, незрозуміло вони збираються протидіяти викликам чи захичати небо. Якщо протидіяти викликам то буде як і зараз будуть працювати на себе, а ППО ні чого не отримає, а з влади не підуть будуть битися з ворогом до останнього українця а якщо не з ворогом то все рівно до отаннього українця.
показати весь коментар
29.01.2026 05:27 Відповісти
 
 