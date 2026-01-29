Ночью РФ атаковала Одессу: поврежден объект инфраструктуры

Российские войска ночью атаковали Одессу ударными БПЛА, в результате чего есть повреждения.

Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Отмечается, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.

Обновление

По данным председателя ОВА Олега Кипера, в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

