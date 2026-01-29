Ночью РФ атаковала Одессу: поврежден объект инфраструктуры
Российские войска ночью атаковали Одессу ударными БПЛА, в результате чего есть повреждения.
Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Отмечается, что в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.
Все городские службы и социальный транспорт работают в штатном режиме. Коммунальщики продолжают ликвидацию последствий непогоды и прошлых вражеских атак.
Обновление
По данным председателя ОВА Олега Кипера, в результате вражеской атаки возник пожар на промышленном объекте. Повреждены складские и производственные здания, грузовые автомобили.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Все специальные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
Последствия атаки
то що там лисак, впорався? (питання риторичне бо я віддаю собі звіт, що єдиною метою всіх цих призначень є банальне утримання влади за допомогою зручних "своїх" людей, які призначаються на посади під гучні та в цілому правильні заяви).