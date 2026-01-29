Вночі РФ атакувала Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури
Російські війська вночі атакували Одесу ударними БпЛА, унаслідок чого є пошкодження.
Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.
Усі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.
Оновлення
За даними голови ОВА Олега Кіпера, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Повідомляється, що всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
Наслідки атаки
Масована атака на Одесу 27 січня
- Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
- Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
- За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
- Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
- Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.
- Внаслідок удару по Одесі відомо про трьох загиблих.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
то що там лисак, впорався? (питання риторичне бо я віддаю собі звіт, що єдиною метою всіх цих призначень є банальне утримання влади за допомогою зручних "своїх" людей, які призначаються на посади під гучні та в цілому правильні заяви).