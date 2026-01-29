Вночі РФ атакувала Одесу: пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російські війська вночі атакували Одесу ударними БпЛА, унаслідок чого є пошкодження.

Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Усі міські служби та соціальний транспорт працюють у штатному режимі. Комунальники продовжують ліквідацію наслідків негоди та минулих ворожих атак.

Також читайте: Удар РФ по Одесі: 28 січня оголошено днем жалоби

Оновлення

За даними голови ОВА Олега Кіпера, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Повідомляється, що всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Наслідки атаки









Масована атака на Одесу 27 січня