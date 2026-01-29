Одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів Харківщини
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблий.
Про це повідомив голова ОВА олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви обстрілів
Так, унаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади загинув 47-річний чоловік.
Крім того, медики надали допомогу 79-річній жінці, яка 27 січня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 9 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 fpv-дрони;
- 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження
Через російські атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (м. Барвінкове).
