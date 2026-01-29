Одна людина загинула внаслідок ворожих обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області, унаслідок чого є загиблий.

Про це повідомив голова ОВА олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Жертви обстрілів

Так, унаслідок обстрілу в с. Хатнє Великобурлуцької громади загинув 47-річний чоловік.

Крім того, медики надали допомогу 79-річній жінці, яка 27 січня постраждала внаслідок обстрілу в м. Куп’янськ.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 9 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 fpv-дрони;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкодження

Через російські атаки пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. В Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (м. Барвінкове).

