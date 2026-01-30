Фіктивні патенти, роялті і понад 2 млрд грн у тіні: у Києві викрито податкову схему в аптечному бізнесі, - прокуратура

Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами, внаслідок якої протягом 2022–2025 років у тінь було виведено понад 2 мільярди гривень.

Про це повідомляє Генпрокурор Руслан Кравченко.

Деталі оборудки

Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.

У 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.

Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.

Для легалізації цих операцій організатор:

• залучив підконтрольних осіб;

• призначив лояльних директора і головного бухгалтера;

• укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.

Що встановило досудове розслідування

За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено:понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були виведені в тінь.

Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.

Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фіктивні патенти, "креативні" роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності.