Фіктивні патенти, роялті і понад 2 млрд грн у тіні: у Києві викрито податкову схему в аптечному бізнесі, - прокуратура
Прокуратура міста Києва спільно з Державною податковою службою викрила та припинила масштабну схему мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами, внаслідок якої протягом 2022–2025 років у тінь було виведено понад 2 мільярди гривень.
Про це повідомляє Генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ
Деталі оборудки
Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання.
У 2022–2025 роках до схеми було залучено близько 10 аптечних мереж, які охоплюють 183 підприємства по всій країні.
Механізм був простим і цинічним: підприємства штучно занижували податок на прибуток, перераховуючи кошти як "роялті" за користування цими патентами, тобто за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у неіснуючий спосіб, суть яких не має економічного змісту, обсягу та реального факту здійснення господарських операцій.
Для легалізації цих операцій організатор:
• залучив підконтрольних осіб;
• призначив лояльних директора і головного бухгалтера;
• укладав фіктивні ліцензійні договори та підписував акти "наданих послуг", достовірно знаючи, що жодних послуг не існує.
Що встановило досудове розслідування
За результатами досудового розслідування та податкових досліджень встановлено:понад 2 мільярди гривень у 2022–2025 роках були виведені в тінь.
Директору та головному бухгалтеру підконтрольних структур повідомлено про підозру у службовому підробленні. Вони надали викривальні покази.
Організатору схеми повідомлено про підозру за службове підроблення та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Вживаються заходи для встановлення його місцезнаходження та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Фіктивні патенти, "креативні" роялті і багаторівневі схеми не звільняють від відповідальності.
а який ₴!в№юк придумав цю креативну утразвукову дезінфекцію?