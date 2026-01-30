Фиктивные патенты, роялти и более 2 млрд грн в тени: в Киеве раскрыта налоговая схема в аптечном бизнесе, - прокуратура

Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой службой раскрыла и пресекла масштабную схему минимизации налоговых обязательств аптечными сетями, в результате которой в течение 2022–2025 годов в тень было выведено более 2 миллиардов гривен.

Детали сделки

Ее организатор еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и их обработку от крыс с помощью ультразвукового излучения.

В 2022-2025 годах в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране.

Механизм был простым и циничным: предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как "роялти" за пользование этими патентами, то есть за пользование инструкциями по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом, суть которых не имеет экономического содержания, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций.

Для легализации этих операций организатор:

привлек подконтрольных лиц;

назначил лояльных директора и главного бухгалтера;

заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты "оказанных услуг", достоверно зная, что никаких услуг не существует.

Что установило досудебное расследование

По результатам досудебного расследования и налоговых исследований установлено: более 2 миллиардов гривен в 2022–2025 годах были выведены в тень.

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали обвинительные показания.

Организатору схемы сообщено о подозрении в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем. Принимаются меры для установления его местонахождения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фиктивные патенты, "креативные" роялти и многоуровневые схемы не освобождают от ответственности.