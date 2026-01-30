РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8944 посетителя онлайн
Новости Теневая экономика
2 370 4

Фиктивные патенты, роялти и более 2 млрд грн в тени: в Киеве раскрыта налоговая схема в аптечном бизнесе, - прокуратура

Ляшко рассказал о жалобах на аптеки, которые не снизили цены

Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой службой раскрыла и пресекла масштабную схему минимизации налоговых обязательств аптечными сетями, в результате которой в течение 2022–2025 годов в тень было выведено более 2 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Генпрокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Прокуратура города Киева совместно с Государственной налоговой службой раскрыла и пресекла многолетнюю схему отмывания средств и минимизации налоговых обязательств аптечными сетями", - написал Генпрокурор.

Детали сделки

Ее организатор еще в 2021 году создал в Украине иностранное представительство, на которое были зарегистрированы патенты на дезинфекцию помещений и их обработку от крыс с помощью ультразвукового излучения.

В 2022-2025 годах в схему было вовлечено около 10 аптечных сетей, охватывающих 183 предприятия по всей стране.

Механизм был простым и циничным: предприятия искусственно занижали налог на прибыль, перечисляя средства как "роялти" за пользование этими патентами, то есть за пользование инструкциями по дезинфекции помещений аптек несуществующим способом, суть которых не имеет экономического содержания, объема и реального факта осуществления хозяйственных операций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух медиков подозревают в присвоении 1,6 миллиона гривен за не оказанные услуги для тяжелобольных пациентов. ФОТОрепортаж

Для легализации этих операций организатор:

  • привлек подконтрольных лиц;
  • назначил лояльных директора и главного бухгалтера;
  • заключал фиктивные лицензионные договоры и подписывал акты "оказанных услуг", достоверно зная, что никаких услуг не существует.

Что установило досудебное расследование

По результатам досудебного расследования и налоговых исследований установлено: более 2 миллиардов гривен в 2022–2025 годах были выведены в тень.

Директору и главному бухгалтеру подконтрольных структур сообщено о подозрении в служебном подлоге. Они дали обвинительные показания.

Читайте также: Аптечные дистрибьюторы будут обжаловать решение государства относительно их монопольного положения

 Организатору схемы сообщено о подозрении в служебном подлоге и легализации доходов, полученных преступным путем. Принимаются меры для установления его местонахождения и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фиктивные патенты, "креативные" роялти и многоуровневые схемы не освобождают от ответственности.

Автор: 

прокуратура (4977) аптека (151)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
30.01.2026 18:53 Ответить
гербалайф від Федорова
ю шин се від Гордона
а який ₴!в№юк придумав цю креативну утразвукову дезінфекцію?
показать весь комментарий
30.01.2026 19:22 Ответить
Країна небачених можливостей для збагачення шахраїв
показать весь комментарий
30.01.2026 21:35 Ответить
О найшли самих злих злочинців.....тепер наріду будуть місяць цю новину в уха впихувати......а бакланов де?
показать весь комментарий
31.01.2026 01:34 Ответить
 
 