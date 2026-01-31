Польща закривала повітряний простір для цивільної авіації через повітряні кулі з Білорусі
У ніч на 31 січня польські військові вчергове зафіксували вхід об’єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі.
Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Запроваджувалися обмеження для польотів
"Польоти об’єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Ці заходи мали превентивний характер і відповідали чинним процедурам",- розповіли у командуванні.
Там також зазначили, що жодної загрози безпеці повітряного простору Польщі не зафіксовано.
Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".
"Оперативне командування польської армії перебуває на постійному контакті з відповідними службами, здійснює обмін інформацією та аналіз даних щодо виявлених об’єктів", - сказано у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А на практиці виходить, що тільки Ердоган знає, як треба охороняти свої кордони. А терпіли терплять.
Здійсьнює, так би мовити, гібридну агресію
що за аналiзи, що за контакти, що за об'єкти?
Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі". Джерело: https://censor.net/ua/n3598261
Що там на сдохi Польщi?
так би мовити потренуватись перед тим як підуть реальні шахеди