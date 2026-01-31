Польща закривала повітряний простір для цивільної авіації через повітряні кулі з Білорусі

У ніч на 31 січня польські військові вчергове зафіксували вхід об’єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі.

Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Запроваджувалися обмеження для польотів

"Польоти об’єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Ці заходи мали превентивний характер і відповідали чинним процедурам",- розповіли у командуванні.

Там також зазначили, що жодної загрози безпеці повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".

"Оперативне командування польської армії перебуває на постійному контакті з відповідними службами, здійснює обмін інформацією та аналіз даних щодо виявлених об’єктів", - сказано у повідомленні.

