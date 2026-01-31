Польща закривала повітряний простір для цивільної авіації через повітряні кулі з Білорусі

Польща закривала частину повітряного простору через метеокулі з території Білорусі

У ніч на 31 січня польські військові вчергове зафіксували вхід об’єктів у повітряний простір країни з боку Білорусі.

Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Запроваджувалися обмеження для польотів

"Польоти об’єктів постійно контролювалися військовими радіолокаційними системами. З міркувань безпеки було запроваджено тимчасові обмеження на використання частини повітряного простору над Підляським воєводством для цивільної авіації. Ці заходи мали превентивний характер і відповідали чинним процедурам",- розповіли у командуванні.

Там також зазначили, що жодної загрози безпеці повітряного простору Польщі не зафіксовано.

Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".

"Оперативне командування польської армії перебуває на постійному контакті з відповідними службами, здійснює обмін інформацією та аналіз даних щодо виявлених об’єктів", - сказано у повідомленні.

+5
А для чого державам потрібні кордони? Я завжди думала, що для того, щоб ніхто і ніщо їх не порушувало, а як порушує то розвертати або знищувати. Адже той, хто порушує теж знає про це, значить робить це свідомо і навмисно.
А на практиці виходить, що тільки Ердоган знає, як треба охороняти свої кордони. А терпіли терплять.
31.01.2026 21:30 Відповісти
+2
Пробні кулі з Білорусі
31.01.2026 21:21 Відповісти
+1
Польські пани рідкі сцикуни
31.01.2026 22:03 Відповісти
А F-35 Польща здіймала (у повітря)?
31.01.2026 21:31 Відповісти
бацька любе всілякими іграшками бавитися.
31.01.2026 21:46 Відповісти
Ну треба ж бацькі якось відплатити х*лу за кредити. Ось він і надуває кондоми та запускає до Польщі.
Здійсьнює, так би мовити, гібридну агресію
31.01.2026 21:54 Відповісти
"Оперативне командування польської армії перебуває на постійному контакті з відповідними службами, здійснює обмін інформацією та аналіз даних щодо виявлених об'єктів", - сказано у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3598261

що за аналiзи, що за контакти, що за об'єкти?

Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі". Джерело: https://censor.net/ua/n3598261

Що там на сдохi Польщi?
31.01.2026 21:54 Відповісти
Польські пани рідкі сцикуни
31.01.2026 22:03 Відповісти
І що, рольнікі не забльокували?
31.01.2026 22:53 Відповісти
Може просто збивать ті кульки, в момент перетину кордону?
так би мовити потренуватись перед тим як підуть реальні шахеди
31.01.2026 23:13 Відповісти
...ніззя, а ескалація? А "путін нападьот". І взагалі, ми з партнерами по нато не "порішали", що нам робити... то повний піпец
01.02.2026 05:01 Відповісти
 
 