Польша закрывала воздушное пространство для гражданской авиации из-за воздушных шаров из Беларуси
В ночь на 31 января польские военные в очередной раз зафиксировали вход объектов в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.
Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Вводились ограничения для полетов
"Полеты объектов постоянно контролировались военными радиолокационными системами. Из соображений безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам", - рассказали в командовании.
Там также отметили, что никакой угрозы безопасности воздушного пространства Польши не зафиксировано.
В то же время польские военные подчеркнули, что инцидент является "очередным в серии гибридных действий, которые в последнее время фиксируются на востоке Польши".
"Оперативное командование польской армии находится на постоянном контакте с соответствующими службами, осуществляет обмен информацией и анализ данных по обнаруженным объектам", - говорится в сообщении.
А на практиці виходить, що тільки Ердоган знає, як треба охороняти свої кордони. А терпіли терплять.
Здійсьнює, так би мовити, гібридну агресію
що за аналiзи, що за контакти, що за об'єкти?
Що там на сдохi Польщi?
Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі".
Що там на сдохi Польщi?
так би мовити потренуватись перед тим як підуть реальні шахеди