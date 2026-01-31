Польша закрывала воздушное пространство для гражданской авиации из-за воздушных шаров из Беларуси

Польша закрывала часть воздушного пространства из-за метеошаров с территории Беларуси

В ночь на 31 января польские военные в очередной раз зафиксировали вход объектов в воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует Цензор.НЕТ.

Вводились ограничения для полетов

"Полеты объектов постоянно контролировались военными радиолокационными системами. Из соображений безопасности были введены временные ограничения на использование части воздушного пространства над Подляским воеводством для гражданской авиации. Эти меры носили превентивный характер и соответствовали действующим процедурам", - рассказали в командовании.

Там также отметили, что никакой угрозы безопасности воздушного пространства Польши не зафиксировано.

В то же время польские военные подчеркнули, что инцидент является "очередным в серии гибридных действий, которые в последнее время фиксируются на востоке Польши".

"Оперативное командование польской армии находится на постоянном контакте с соответствующими службами, осуществляет обмен информацией и анализ данных по обнаруженным объектам", - говорится в сообщении.

А для чого державам потрібні кордони? Я завжди думала, що для того, щоб ніхто і ніщо їх не порушувало, а як порушує то розвертати або знищувати. Адже той, хто порушує теж знає про це, значить робить це свідомо і навмисно.
А на практиці виходить, що тільки Ердоган знає, як треба охороняти свої кордони. А терпіли терплять.
31.01.2026 21:30 Ответить
Польські пани рідкі сцикуни
31.01.2026 22:03 Ответить
А F-35 Польща здіймала (у повітря)?
31.01.2026 21:31 Ответить
бацька любе всілякими іграшками бавитися.
31.01.2026 21:46 Ответить
Ну треба ж бацькі якось відплатити х*лу за кредити. Ось він і надуває кондоми та запускає до Польщі.
Здійсьнює, так би мовити, гібридну агресію
31.01.2026 21:54 Ответить
"Оперативне командування польської армії перебуває на постійному контакті з відповідними службами, здійснює обмін інформацією та аналіз даних щодо виявлених об'єктів", - сказано у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3598261

що за аналiзи, що за контакти, що за об'єкти?

Водночас польські військові наголосили, що інцидент є "черговим у серії гібридних дій, які останнім часом фіксуються на сході Польщі". Джерело: https://censor.net/ua/n3598261

Що там на сдохi Польщi?
31.01.2026 21:54 Ответить
І що, рольнікі не забльокували?
31.01.2026 22:53 Ответить
Може просто збивать ті кульки, в момент перетину кордону?
так би мовити потренуватись перед тим як підуть реальні шахеди
31.01.2026 23:13 Ответить
...ніззя, а ескалація? А "путін нападьот". І взагалі, ми з партнерами по нато не "порішали", що нам робити... то повний піпец
01.02.2026 05:01 Ответить
 
 