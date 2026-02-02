Війська РФ за добу 56 разів обстріляли Чернігівщину: зафіксовано 83 вибухи, є пошкодження
Російські війська минулої доби з різних видів озброєння 56 разів обстріляли два райони Чернігівської області, зафіксовано 83 вибухи.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби ворог атакував Чернігівщину "Геранями", FPV-дронами й мінометами. Було 56 обстрілів - 83 вибухи", - поінформував Чаус.
За його словами, внаслідок ударів FPV-дронами загорівся цивільний автомобіль у Семенівці. У селі Новгород-Сіверської громади пошкоджені вікна в кількох будинках.
В іншому селі через удар БПЛА пошкоджене складське приміщення одного з підприємств, яке вже не працювало. Також у селі Чернігівського району внаслідок дронової атаки пошкоджена житлова будівля.
