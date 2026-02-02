Войска РФ за сутки 56 раз обстреляли Черниговщину: зафиксировано 83 взрыва, есть повреждения

Российские войска за прошедшие сутки из различных видов вооружения 56 раз обстреляли два района Черниговской области, зафиксировано 83 взрыва.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки враг атаковал Черниговскую область "Гераньями", FPV-дронами и минометами. Было 56 обстрелов - 83 взрыва", - сообщил Чаус.

По его словам, в результате ударов FPV-дронами загорелся гражданский автомобиль в Семеновке. В селе Новгород-Северской громады повреждены окна в нескольких домах.

В другом селе в результате удара БПЛА повреждено складское помещение одного из предприятий, которое уже не работало. Также в селе Черниговского района в результате дроновой атаки повреждено жилое здание.