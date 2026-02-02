Новости атака на Черкащину
2 462 2

Последствия массированной атаки РФ на Черкассы: возникли пожары, трое человек госпитализированы

Черкассы ночью 2 февраля подверглись массированной атаке российскими БПЛА, пострадали 4 человека, возникли пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Детали

Как отмечается, по нескольким адресам горели жилые дома, автомобили, здание частного предприятия и гаражи. Повреждены АЗС и автомобили.

Спасатели ликвидировали все возгорания и спасли 3 человека - их госпитализировали в медучреждение.

Последствия

Черкассы после обстрела
Что предшествовало?

  • Ночью 2 февраля российские оккупанты нанесли удар по Черкасской области. Есть травмированные.
  • Как уточнили в ОВА, враг атаковал область 15 БПЛА, повреждены предприятия.

от - в Черкасах зібрались ветерани і задали питання владі.зразу ж і покарання.
02.02.2026 11:10 Ответить
Кацапи моніторять наші новини
02.02.2026 12:50 Ответить
 
 