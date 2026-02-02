Наслідки масованої атаки РФ на Черкаси: виникли пожежі, трьох людей ушпиталили
Черкаси вночі 2 лютого зазнали масованої атаки російськими БпЛА, постраждали 4 людей, виникли пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Деталі
Як зазначається, за кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки.
Рятувальники ліквідували всі займання та врятували 3 людей - їх госпіталізували до медзакладу.
Наслідки
Що передувало?
Кравченко Тарзан #615488
Georgi luckman
