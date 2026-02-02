2 465 2

Наслідки масованої атаки РФ на Черкаси: виникли пожежі, трьох людей ушпиталили

Черкаси вночі 2 лютого зазнали масованої атаки російськими БпЛА, постраждали 4 людей, виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Деталі

Як зазначається, за кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки.

Рятувальники ліквідували всі займання та врятували 3 людей - їх госпіталізували до медзакладу.

30 ворожих обстрілів зафіксовано на Сумщині: пошкоджено понад 5 будинків, магазини і транспорт

Наслідки

Черкаси після обстрілу
Що передувало?

  • Вночі 2 лютого російські окупанти вдарили по Черкащині. Є травмовані.
  • Як уточнили в ОВА, ворог атакував область 15 БпЛА, пошкоджені підприємства.

Ворог атакував "Іскандером" та 171 дроном, знешкоджено 157 БпЛА, - Повітряні сили

Автор: 

обстріл (33906) Черкаси (590) ДСНС (5337)
от - в Черкасах зібрались ветерани і задали питання владі.зразу ж і покарання.
02.02.2026 11:10 Відповісти
Кацапи моніторять наші новини
02.02.2026 12:50 Відповісти
 
 