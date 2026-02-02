Наслідки масованої атаки РФ на Черкаси: виникли пожежі, трьох людей ушпиталили

Черкаси вночі 2 лютого зазнали масованої атаки російськими БпЛА, постраждали 4 людей, виникли пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Деталі

Як зазначається, за кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки.

Рятувальники ліквідували всі займання та врятували 3 людей - їх госпіталізували до медзакладу.

Що передувало?

Вночі 2 лютого російські окупанти вдарили по Черкащині. Є травмовані.

Як уточнили в ОВА, ворог атакував область 15 БпЛА, пошкоджені підприємства.

