Ворог атакував "Іскандером" та 171 дроном, знешкоджено 157 БпЛА, - Повітряні сили

У ніч на 2 лютого 2026 року війська РФ атакували балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, а також 171 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 157 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 12 ударних БпЛА на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

