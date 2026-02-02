Враг атаковал "Искандером" и 171 дроном, обезврежены 157 БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на 2 февраля 2026 года войска РФ атаковали баллистической ракетой Искандер-М из ТОТ АР Крым, а также 171 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 100 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 157 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БПЛА в 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
