Вибухи знову лунали в столиці: росіяни били балістикою
Ввечері неділі, 8 лютого, в Києві знову прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рух ворожих цілей
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська, - повідомили ПС о 20:55.
Швидкісна ціль в напрямку Чернігова, - повідомлялося о 20:56.
На Київ, - повідомлялося о 20:56.
В напрямку Білої Церкви(на Васильків), - повідомлялося о 20:57.
У столиці чути вибухи
"Вибухи в столиці. Перебувайте в укриттях!", - написав міський голова Києва Віталій Кличко.
Нагадаємо, що напередодні ввечері 8 лютого у столиці пролунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
Оновлення
Відбій загрози застосування балістичного озброєння, - повідомили ПС о 20:27.
Так у них і в Сирії було!! А потім, обісралися, хто вижив і утік!
Під час атак на енергосистему частина установок Patriot залишалася без ракет, - Юрій Ігнат для Financial Times.
Свобода - це рабство, успішні переговори - це обстріл балістикою ! (Дональд Епштейнович Трампон)