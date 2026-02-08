Взрывы снова слышны в столице: россияне били баллистикой

Вечером воскресенья, 8 февраля, в Киеве снова прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Движение вражеских целей

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска, сообщили ВС в 20:55.

Скоростная цель в направлении Чернигова, - сообщалось в 20:56.

На Киев, - сообщалось в 20:56.

В направлению Белой Церкви (на Васильков), - сообщалось в 20:57.

В столице слышны взрывы

"Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Обновление

Отбой угрозы применения баллистического вооружения, сообщили ВС в 20:27.

