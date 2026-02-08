Взрывы снова слышны в столице: россияне били баллистикой
Вечером воскресенья, 8 февраля, в Киеве снова прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Движение вражеских целей
Угроза применения баллистического вооружения из Брянска, сообщили ВС в 20:55.
Скоростная цель в направлении Чернигова, - сообщалось в 20:56.
На Киев, - сообщалось в 20:56.
В направлению Белой Церкви (на Васильков), - сообщалось в 20:57.
В столице слышны взрывы
"Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, что накануне вечером 8 февраля в столице прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Обновление
Отбой угрозы применения баллистического вооружения, сообщили ВС в 20:27.
Так у них і в Сирії було!! А потім, обісралися, хто вижив і утік!
Під час атак на енергосистему частина установок Patriot залишалася без ракет, - Юрій Ігнат для Financial Times.
Ще один саботажник 🤬
Цікаво що навіть тепер любителі ЗЕ не бачать повної бездарності цього ЙОЛОПА.
Він був талановитий лише у
- висміюванні етносу загалом жителів Карпат
- висміюванню укрмови із сцени
- висміюванню всієї нації
- висміюванню держави
ОТУТ ДА - робив на максимум
Свобода - це рабство, успішні переговори - це обстріл балістикою ! (Дональд Епштейнович Трампон)