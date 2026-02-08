РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7131 посетитель онлайн
Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
6 086 18

Взрывы снова слышны в столице: россияне били баллистикой

взрывы, дым

Вечером воскресенья, 8 февраля, в Киеве снова прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения врагом баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских целей

Угроза применения баллистического вооружения из Брянска, сообщили ВС в 20:55.

Скоростная цель в направлении Чернигова, - сообщалось в 20:56.

На Киев, - сообщалось в 20:56.

В направлению Белой Церкви (на Васильков), - сообщалось в 20:57.

В столице слышны взрывы

"Взрывы в столице. Находитесь в укрытиях!" - написал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что накануне вечером 8 февраля в столице прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Обновление

Отбой угрозы применения баллистического вооружения, сообщили ВС в 20:27.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеской атаки на Киев: шестеро пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26301) атака (1412) баллистические ракеты (562)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Відповіді на москву балістикою будуть?
показать весь комментарий
08.02.2026 21:10 Ответить
+12
Ви не розумієте ЦЕ МИР.

Цікаво що навіть тепер любителі ЗЕ не бачать повної бездарності цього ЙОЛОПА.

Він був талановитий лише у

- висміюванні етносу загалом жителів Карпат
- висміюванню укрмови із сцени
- висміюванню всієї нації
- висміюванню держави

ОТУТ ДА - робив на максимум
показать весь комментарий
08.02.2026 21:12 Ответить
+7
Вони просто по черзі відчитуются перед кремлівським шефом і як по годинам ракети летять, у владі засіли вороги України, це мабуть вже видно самому тупому.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Московіти ******, казяться перед смертю!!
Так у них і в Сирії було!! А потім, обісралися, хто вижив і утік!
показать весь комментарий
08.02.2026 21:09 Ответить
Це після заявлених Шмигалем гігават?🤬

Під час атак на енергосистему частина установок Patriot залишалася без ракет, - Юрій Ігнат для Financial Times.

Ще один саботажник 🤬
показать весь комментарий
08.02.2026 21:10 Ответить
Вони просто по черзі відчитуются перед кремлівським шефом і як по годинам ракети летять, у владі засіли вороги України, це мабуть вже видно самому тупому.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:12 Ответить
Просто в нормальних країнах після таких інтерв'ю щодо ракет чи енергетики зазвичай в двері посадовців стукає служба безпеки.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:14 Ответить
Але тут тільки ********** стукається об підлогу на гівномарафоні і возвеличує найвеличнішого Всесвіту!
показать весь комментарий
08.02.2026 21:17 Ответить
І повідомили що один радар сампті на ремонті у Франції
показать весь комментарий
08.02.2026 22:30 Ответить
Відповіді на москву балістикою будуть?
показать весь комментарий
08.02.2026 21:10 Ответить
Вже пішла.....потужно прям з екранів ********....в барани сидять і ще потужнішої чекають....
показать весь комментарий
09.02.2026 04:01 Ответить
Ви не розумієте ЦЕ МИР.

Цікаво що навіть тепер любителі ЗЕ не бачать повної бездарності цього ЙОЛОПА.

Він був талановитий лише у

- висміюванні етносу загалом жителів Карпат
- висміюванню укрмови із сцени
- висміюванню всієї нації
- висміюванню держави

ОТУТ ДА - робив на максимум
показать весь комментарий
08.02.2026 21:12 Ответить
А де ж свириденчиху діли? Строче під столом?
показать весь комментарий
08.02.2026 21:18 Ответить
Ага ....в дві тяги....
показать весь комментарий
09.02.2026 04:02 Ответить
Трамбон (агент КДБ "Краснов") начебто сказав, що його куратор - від КДБ "Окурок" сказав йому , що тримає слово. → Тобто вони разом вступили в змову що до геноциду українців
показать весь комментарий
08.02.2026 21:20 Ответить
Справжня антиукраїнська влада засіла у керівництві країни, вони відчитуються і потім знову летить все що можна, зранку підрахуї, потім знову звіт і знову летить, ну це ж якийсь взагалі триндець, схоже на те що здають Україну а самі будуть збирати манатки весною і тихо здриснуть.
показать весь комментарий
08.02.2026 21:21 Ответить
"Президент США Дональд Трамп заявив про успішний хід переговорів щодо мирного врегулювання війни РФ в Україні" (7 лютого, 05:49).

Свобода - це рабство, успішні переговори - це обстріл балістикою ! (Дональд Епштейнович Трампон)
показать весь комментарий
08.02.2026 21:31 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2026 21:41 Ответить
 
 