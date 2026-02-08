Новости
13 808 22

Взрывы прогремели в Киеве: враг атаковал баллистикой

взрывы, дым

Вечером 8 февраля в столице прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Киева Виталия Кличко.

Скоростные цели на Черниговщине, курсом на Киевщину - сообщили ВС в 17:26.

"Киев, в укрытие", - сообщили ВС в 17:26.

"Взрывы в столице. Киев - под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 17:29. 

Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области, - сообщили ВС в 17:31.

Обновление

В 17:59 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Смотрите: Последствия вражеской атаки на Киев: шесть пострадавших (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

взрыв Киев баллистические ракеты
Топ комментарии
+34
Кияни тримайтеся і всім вам вижити.
08.02.2026 17:47 Ответить
+33
Скоти з тавром "россиянин" шоб ви здохли. ВСІ. Він старого до немовля.
Зараз у відповідь Говнобородько надаст назак вдарити Фламінго по Брянську. Масованно так вдарить.
08.02.2026 17:46 Ответить
+30
І знову Кличко винен,що Київ не захищений від ракет?
08.02.2026 17:52 Ответить
Всеми тремя тысячами.
08.02.2026 17:49 Ответить
В золотий унітаз вдарить! Потужно...
08.02.2026 18:16 Ответить
Вони не скоти, вони потвори, вони терористи. Впевнений,що відплата все- таки колись прилетить.
08.02.2026 18:23 Ответить
"шоб ви здохли" - самі вони не здохнуть, їх треба винущувати системно, планомірно, як тарганів!
08.02.2026 20:00 Ответить
киев превращается в сталинград 1942
08.02.2026 17:51 Ответить
+++
Это особо видно при посещении "Новуса" и "Сельпо" Нет свежих тигровых креветок.
08.02.2026 18:05 Ответить
🤣
08.02.2026 18:37 Ответить
Дякуємо за підтримку 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
На жаль у нас дуже холодно , але ми тримаємось !
08.02.2026 19:57 Ответить
По Москві не можна стріляти, там резиденція Путіна.
08.02.2026 17:50 Ответить
да й немає чим. Балаболістичною ракетою хіба шо.
08.02.2026 17:58 Ответить
Абрамович не дає дозвіл.
08.02.2026 18:07 Ответить
Ну не Вовік же.
08.02.2026 17:59 Ответить
А вы по другому думаете? Может солнцеликий со своей грядкой в этом виноват? Вон он по вечерам московитам жизни не даёт , то и делает, что гундит для своего электората!
08.02.2026 18:00 Ответить
Нк не зєльцман же, і точно не його шістка Мамєдов. Залишаєтсья хто? Вірно, Кличко. І в падінні курсу гривні теж він винуватий, злодюга!
08.02.2026 18:29 Ответить
фламінго замерзли - не летять.
08.02.2026 18:37 Ответить
Які укриття! Через три хвилини після початку тривоги вже були вибухи. Хто за ці хвилини встигне добігти до укриття?
08.02.2026 18:49 Ответить
Міндіч відвіз фламінги разом з баблом до Ізраїлю
і Зеля знає про це
08.02.2026 18:52 Ответить
Зеленський анонсував, що щомісяця вже виготовлялися 200 Фламінго. І де вони? Їх повинно було бути вже півтисячі, як не більше. Язиком, як помелом. Відео випускаються потужніше, ніж ракети
08.02.2026 19:58 Ответить
Так він же ще в 19-му заявив: "Я вам ничєвО нє должєн!". Які зараз до нього претензії? Ви ж його, прАстовА парня, вибрали самі з його ж програмою, з його штабом, його командою - хіба ще не наржались?
І так - головне ж шо не "барига", бо він і досі в усьому винен, а бидло он як радіє, що склади згоріли...на день народження "скумбрії по 8".
08.02.2026 20:06 Ответить
 
 