Взрывы прогремели в Киеве: враг атаковал баллистикой

Вечером 8 февраля в столице прогремели взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мэра Киева Виталия Кличко.

Скоростные цели на Черниговщине, курсом на Киевщину - сообщили ВС в 17:26.

"Киев, в укрытие", - сообщили ВС в 17:26.

"Взрывы в столице. Киев - под атакой баллистики. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко в 17:29.

Угроза применения баллистического вооружения из Брянской области, - сообщили ВС в 17:31.

Обновление

В 17:59 ВС сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

