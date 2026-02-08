Вибухи пролунали у Києві: ворог атакував балістикою
Ввечері 8 лютого у столиці пролунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличка.
РФ атакує Київ
Швидкісні цілі на Чернігівщині, курсом на Київщину - повідомили ПС о 17:26.
Київ - в укриття, - повідомили ПС о 17:26.
"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко о 17:29.
Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області, - повідомили ПС о 17:31.
Оновлення
О 17:59 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Зараз у відповідь Говнобородько надаст назак вдарити Фламінго по Брянську. Масованно так вдарить.
На жаль у нас дуже холодно , але ми тримаємось !
і Зеля знає про це
І так - головне ж шо не "барига", бо він і досі в усьому винен, а бидло он як радіє, що склади згоріли...на день народження "скумбрії по 8".