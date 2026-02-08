Вибухи пролунали у Києві: ворог атакував балістикою

Ввечері 8 лютого у столиці пролунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мера Києва Віталія Кличка.

РФ атакує Київ

Швидкісні цілі на Чернігівщині, курсом на Київщину - повідомили ПС о 17:26.

Київ - в укриття, - повідомили ПС о 17:26.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко о 17:29.

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянської області, - повідомили ПС о 17:31.

О 17:59 ПС повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

