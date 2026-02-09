В Україні запрацював Кабінет пацієнта: декларацію з лікарем можна укласти онлайн

В Україні запрацював особистий кабінет пацієнта, який дозволяє подати декларацію лікарю, оновити персональні дані та керувати доступами до медичних сервісів онлайн без відвідування медзакладу. Сервіс уже доступний для дорослих користувачів та підлітків від 14 років за наявності електронного підпису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Для кого доступний кабінет

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

"Продовжуємо роботу над тим, щоб сфера охорони здоров’я була зрозумілою та зручною для людини, а ключові сервіси - доступними онлайн. У цьому контексті кабінет пацієнта - це ще один крок до розвитку сучасних послуг і сервісів" зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Що вже доступно в Особистому кабінеті пацієнта?

перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;

перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;

пошук лікаря та подання декларації онлайн – без візиту до медзакладу;

управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Важливо: зараз у кабінеті пацієнта доступні ваші персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово – на наступних етапах.

Як почати користуватися?

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети – для старту оберіть той, якому ви надаєте перевагу. Це може бути – е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Ви можете обрати будь-який кабінет – їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме ще більше!

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.





Де шукати підтримку?

Якщо у вас виникли запитання, спершу зазирніть у розділ "Часті запитання" на спеціальному порталі – тут ви знайдете відповіді на більшість звернень.





Не вдається знайти відповідь на своє питання?

Якщо виникли технічні питання (не вдається увійти тощо):

у державному кабінеті: просто створіть звернення на порталі підтримки (оберіть "Технічні питання");

в іншому застосунку: зверніться безпосередньо до служби підтримки сервісу.

Якщо питання стосується ваших персональних даних (наприклад, інформацію про вас задубльовано або потрібно змінити ваш РНОКПП): залиште відповідне звернення на порталі підтримки (оберіть "Контекстні питання").

