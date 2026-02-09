В Україні запрацював Кабінет пацієнта: декларацію з лікарем можна укласти онлайн

В Україні запрацював особистий кабінет пацієнта, який дозволяє подати декларацію лікарю, оновити персональні дані та керувати доступами до медичних сервісів онлайн без відвідування медзакладу. Сервіс уже доступний для дорослих користувачів та підлітків від 14 років за наявності електронного підпису.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Для кого доступний кабінет

Кабінет доступний для всіх повнолітніх українців, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності власного електронного підпису. Зокрема, підлітки можуть самостійно увійти у кабінет та переглядати свої дані, а за умови підтвердженої цивільної дієздатності (та наявності відповідних документів) — подавати декларацію та вносити необхідні зміни у свої персональні дані за потреби.

"Продовжуємо роботу над тим, щоб сфера охорони здоров’я була зрозумілою та зручною для людини, а ключові сервіси - доступними онлайн. У цьому контексті кабінет пацієнта - це ще один крок до розвитку сучасних послуг і сервісів"

зазначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Що вже доступно в Особистому кабінеті пацієнта?

  • перегляд та оновлення персональних даних в електронній системі охорони здоров’я;
  • перегляд чинних та попередніх декларацій з лікарем;
  • пошук лікаря та подання декларації онлайн – без візиту до медзакладу;
  • управління доступами електронних кабінетів, яким ви надали дозвіл на обробку своїх персональних даних.

Важливо: зараз у кабінеті пацієнта доступні ваші персональні дані та декларації. Доступ до медичної картки (аналізів, рецептів та діагнозів) зʼявлятиметься поступово – на наступних етапах.

Як почати користуватися?

Вхід до кабінету пацієнта здійснюється через спеціальні е-Кабінети – для старту оберіть той, якому ви надаєте перевагу. Це може бути – е-Кабінет, розроблений державою (е-Кабінет національної системи ЕСОЗ) чи бізнесом (пацієнтською інформаційною системою).

Ви можете обрати будь-який кабінет – їх головні можливості однакові, але приватні кабінети можуть пропонувати власні додаткові функції. Згодом таких кабінетів ставатиме ще більше!

Переглянути перелік усіх верифікованих е-кабінетів та обрати найзручніший можна за посиланням.

Де шукати підтримку?

Якщо у вас виникли запитання, спершу зазирніть у розділ "Часті запитання" на спеціальному порталі – тут ви знайдете відповіді на більшість звернень.

Не вдається знайти відповідь на своє питання?

Якщо виникли технічні питання (не вдається увійти тощо):

  • у державному кабінеті: просто створіть звернення на порталі підтримки (оберіть "Технічні питання");
  • в іншому застосунку: зверніться безпосередньо до служби підтримки сервісу.

Якщо питання стосується ваших персональних даних (наприклад, інформацію про вас задубльовано або потрібно змінити ваш РНОКПП): залиште відповідне звернення на порталі підтримки (оберіть "Контекстні питання").

А що небудь не віртуальне буде створено в цій країні?
09.02.2026 20:47 Відповісти
Война.
09.02.2026 20:55 Відповісти
Ясно. З 14 років - всіх на облік. Майбутні солдати.
09.02.2026 20:56 Відповісти
До знищення системи Семашко я в поліклініці за два квартали від дому міг отримати повний комплект медичних посліг. Тепер поліклініка мертва. Там лише торгують, дають кредити на лікування і сидять медичні паразити, тобто "сімейні лікарі", які отримують зарплату від кількості "мертвих душ" які уклади за життя з ними договори на надання медичних послуг. "Сімейний лікар" це посередник який не лікує зовсім. Тепер будь яка дрібна послуга потребує запису і призводить до направлення на іший кінець міста. Київ місто велике і довге. Одного разу зїздив щоб отримати щеплення під час ковіду. На спідометрі натікало 67 кілометрів і пять годин часу в дорозі та в черзі на місці... Нам все життя втюхували байку що ми платимо найбільші податки на планеті (за совка в середньому люди отримували 7 копійок з заробленого карбованця) за "безкоштовну освіту", "безкоштовну медицину", "безкоштовне житло", "дешеві тарифи на комунальні послуги" і "забезпечену старість". Стоматологію повністю приватизували. Нещодавно довелось поставити пломбу на один зуб. 6500 в гривні - картельна змова - одна ціна по всьому місту. Середня пенсія в країні близько 5000. Тепер я знаю в якій країні ми будемо жити. Це буде країна беззубих пенсів...
09.02.2026 21:00 Відповісти
Хто тобі дав право, принижувати інших людей і знецінювати їх працю? Скучив за Семашком, шуруй в росію чи до картопляного фюрера. Там все залишилося так, як ти любиш
09.02.2026 21:09 Відповісти
Система Семашко чудово працює в Великобританії та Канаді і є невідємною частиною національних систем охорони здоровя багатьох країн світу. "Страхова медицина" це абсолютно провальна модель яку нам ******** американці. В самій Америці незважаючи на тотальну страховку всього населення 53% населення повністю позбавлені медичних послуг. Як це так виходить? А дуже просто - аналізи і діагностика повністю спустошують страховку задовго до початку лікування. Отак працює медичне лоббі і "страхова медицина". Подивись уважно що запроваджують у нас. 3% ВВП на медицину. В турції 10%ВВП. ВСША тільки обовязкова національна страховка "Медіком" вартує 19,6% витрат США на громадянські потреби... Перш ніж щось там вякати тобі було б варто вивчити предмет. Що стосується системи Семашко в ********** то там її вже давно нема - пофілактика відсутня, санепідемстанції знищені, все приватизовано ще більше ніж у нас, медичні послуги недоступні і вартість їх в приватному секторі захмарна. Медичні препарати не виробляються. Кацапи мруть як мужи від поранень, травм і хвороб які за системи Семашко лікували в кожній поліклініці і лікарні. Ти що дійсно думаєш що заплативши 3 гривні за страховку ти отримаєш послуг на 30000? Якщо так то ти ідіот.
10.02.2026 10:59 Відповісти
Важко щось відповісти, на цей потік маячні. Я за те, щоб людям з певними розладами, обмежити доступ до інтернету
10.02.2026 11:17 Відповісти
Ти психіатр щоб дистанційно оголошувати діагнози? "Маячня" відмітається аргументами, а їх у тебе нема. Бажання обмежувати доступ до інтернету незгодних з тобою є ознакою авторитаризму і дрімучого патріархального виховання в родині. Мені тебе навіть трохи шкода. Ти ж як Шаріков з своїм "нетлінним" "Хочу чтоби всє!".
10.02.2026 12:35 Відповісти
все цифровізовано..... блать.... я півтора року, як військовий, вчора звонить якась і каже, "треба підтвердити зміну терапевта, бо стара звільнилась, введіть код з смс" ((дзвінок по вайберу)... ***** пля!!! ПІВТОРА РОКУ!!!!! цифровізатори єпані.......
09.02.2026 21:51 Відповісти
 
 