Прикордонники бригади "Гарт" відбили наступ рашистів на Південно-Слобожанському напрямку

Прикордонники-пілоти 1-го прикордонного загону бригади "Гарт" блокували спроби окупантів прорватися через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті невдалої атаки підрозділи російсько-окупаційних військ готують сили для спроб відновлення наступу, який проводили у січні.

Українські захисники, щоб завадити перегрупуванню ворожих сил, постійно завдають ударів по комунікаціях противника, транспортних засобах та елементах зв’язку й управління.

Зокрема знищено:

5 автомобілів, що перевозили особовий склад противника;

склад боєкомплекту;

3 антени.

Кадрами своїх уражень прикордонники поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.

