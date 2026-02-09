Прикордонники бригади "Гарт" відбили наступ рашистів на Південно-Слобожанському напрямку
Прикордонники-пілоти 1-го прикордонного загону бригади "Гарт" блокували спроби окупантів прорватися через державний кордон України на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті невдалої атаки підрозділи російсько-окупаційних військ готують сили для спроб відновлення наступу, який проводили у січні.
Українські захисники, щоб завадити перегрупуванню ворожих сил, постійно завдають ударів по комунікаціях противника, транспортних засобах та елементах зв’язку й управління.
Зокрема знищено:
- 5 автомобілів, що перевозили особовий склад противника;
- склад боєкомплекту;
- 3 антени.
Кадрами своїх уражень прикордонники поділилися у своєму офіційному телеграм-каналі.
