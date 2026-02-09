Пограничники бригады "Гарт" отразили наступление рашистов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники-пилоты 1-го пограничного отряда бригады "Гарт" блокировали попытки оккупантов прорваться через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие неудачной атаки подразделения российско-оккупационных войск готовят силы для попыток возобновления наступления, которое проводили в январе.
Украинские защитники, чтобы помешать перегруппировке вражеских сил, постоянно наносят удары по коммуникациям противника, транспортным средствам и элементам связи и управления.
В частности, уничтожено:
- 5 автомобилей, перевозивших личный состав противника;
- склад боекомплекта;
- 3 антенны.
Кадрами своих поражений пограничники поделились в своем официальном телеграм-канале.
