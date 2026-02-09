РУС
Пограничники бригады "Гарт" отразили наступление рашистов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники-пилоты 1-го пограничного отряда бригады "Гарт" блокировали попытки оккупантов прорваться через государственную границу Украины на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие неудачной атаки подразделения российско-оккупационных войск готовят силы для попыток возобновления наступления, которое проводили в январе.

Украинские защитники, чтобы помешать перегруппировке вражеских сил, постоянно наносят удары по коммуникациям противника, транспортным средствам и элементам связи и управления.

В частности, уничтожено:

  • 5 автомобилей, перевозивших личный состав противника;
  • склад боекомплекта;
  • 3 антенны.

Кадрами своих поражений пограничники поделились в своем официальном телеграм-канале.

Якась потвора, втікаючи, навіть дверцю зачинив ..
показать весь комментарий
09.02.2026 23:14 Ответить
розформуровати елітні груии військових , саботувати виробництво ракет, розмінувати Чонгар , розграбувати ЗСУ ... це все шо робить торчок зеленський 🤡 , ворог і біда для України ...
показать весь комментарий
10.02.2026 01:09 Ответить
Сьогодні на Троєщині знов купа ментів, нацгвардії, муніципальної охорони, тцкшників. Таке враження, що їх вже більше ніж людей. Якби хоча б частина з них воювала, а не чатувала в поліклініках на хворих людей, які не тримали зброї та не давали присяг, то, напевно, вже була б кава в Ялті,
показать весь комментарий
10.02.2026 18:54 Ответить
 
 