УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10228 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
266 0

Окупанти обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини: 8 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

Окупанти обстріляли 29 населених пунктів Херсонщини

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Дудчани, Берислав, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Новодмитрівка, Новогригорівка, Червоне, Томарине, Придніпровське, Кізомис, Садове, Дніпровське, Приозерне, Антонівка, Молодіжне, Берегове, Веселе, Золота Балка, Козацьке, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Томина Балка, Червоний Маяк, Білозерка, Качкарівка, Тягинка та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарчу споруду, приватний гараж та автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 248 560 осіб (+980 за добу), 11 656 танків, 37 089 артсистем, 24 018 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (21031) обстріл (33987) Херсонська область (6665)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 