Оккупанты обстреляли 29 населенных пунктов Херсонской области: 8 человек получили ранения, из них - 1 ребенок

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Дудчаны, Берислав, Станислав, Александровка, Софиевка, Новодмитровка, Новогригоровка, Чаривное, Томарино, Приднепровское, Кизомыс, Садовое, Днепровское, Приозерное, Антоновка, Молодежное, Берегово, Веселое, Золотая Балка, Казацкое, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Томина Балка, Червоный Маяк, Белозерка, Качкаровка, Тягинка и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 5 частных домов. Также оккупанты испортили хозяйственную постройку, частный гараж и автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

