Роботу Telegram почали обмежувати у Росії, - росЗМІ

У Росії почали блокувати Telegram: що відомо?

У Росії розпочали заходи з обмеження роботи месенджера Telegram.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Що відомо?

Зазначається, що російська влада ухвалила рішення розпочати роботу з уповільнення роботи месенджера Telegram.

"Роскомнагляд" планує розпочати вживати заходів щодо часткового обмеження роботи сервісу сьогодні, 10 лютого.

Співрозмовники росЗМІ кажуть, що заходи щодо уповільнення Telegram вже вживаються.

Згідно з даними сервісу Downdetector, кількість скарг користувачів на збої в роботі Telegram зростає.

Що передувало?

  • У серпні 2025 року "Роскомнагляд" оголосив про блокування функцій аудіо- і відеодзвінків у Telegram і WhatsApp.
  • У "Роскомнагляді" пропонували заборонити голосові дзвінки через месенджери ще влітку 2024 року, тоді причиною вказували необхідність захисту від шахраїв та телефонних терористів.

Читайте: 76% українців вважають поширення дезінформації РФ через Telegram та TikTok проблемою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

А де ж всраті zeтніки будуть сіяти ненависть?
10.02.2026 12:58 Відповісти
А в нас при відсутності світла немає ні телеграму, ні інтернету і буває, що і зв'язку, не в курсі? Дуже переживаю, що пенсіонери і деякі прихильники 73%, яких залишилося не багато не отримають порцію потужної перемоги і впадуть у відчай.
10.02.2026 13:02 Відповісти
 
 