Роботу Telegram почали обмежувати у Росії, - росЗМІ
У Росії розпочали заходи з обмеження роботи месенджера Telegram.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо?
Зазначається, що російська влада ухвалила рішення розпочати роботу з уповільнення роботи месенджера Telegram.
"Роскомнагляд" планує розпочати вживати заходів щодо часткового обмеження роботи сервісу сьогодні, 10 лютого.
Співрозмовники росЗМІ кажуть, що заходи щодо уповільнення Telegram вже вживаються.
Згідно з даними сервісу Downdetector, кількість скарг користувачів на збої в роботі Telegram зростає.
Що передувало?
- У серпні 2025 року "Роскомнагляд" оголосив про блокування функцій аудіо- і відеодзвінків у Telegram і WhatsApp.
- У "Роскомнагляді" пропонували заборонити голосові дзвінки через месенджери ще влітку 2024 року, тоді причиною вказували необхідність захисту від шахраїв та телефонних терористів.
