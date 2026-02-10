РУС
Работу Telegram начали ограничивать в России, - росСМИ

В России начали меры по ограничению работы мессенджера Telegram.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Отмечается, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram.

"Роскомнадзор" планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса сегодня, 10 февраля.

Собеседники росСМИ говорят, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.

Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб пользователей на сбои в работе Telegram растет.

Что предшествовало?

  • В августе 2025 года "Роскомнадзор" объявил о блокировке функций аудио- и видеозвонков в Telegram и WhatsApp.
  • В "Роскомнадзоре" предлагали запретить голосовые звонки через мессенджеры еще летом 2024 года, тогда причиной указывали необходимость защиты от мошенников и телефонных террористов.

Читайте: 76% украинцев считают распространение дезинформации РФ через Telegram и TikTok проблемой, - опрос. ИНФОГРАФИКА

россия (98966) блокирование (487) Telegram (137)
А де ж всраті zeтніки будуть сіяти ненависть?
показать весь комментарий
10.02.2026 12:58 Ответить
А в нас при відсутності світла немає ні телеграму, ні інтернету і буває, що і зв'язку, не в курсі? Дуже переживаю, що пенсіонери і деякі прихильники 73%, яких залишилося не багато не отримають порцію потужної перемоги і впадуть у відчай.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:02 Ответить
 
 