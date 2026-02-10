1 341 2
Работу Telegram начали ограничивать в России, - росСМИ
В России начали меры по ограничению работы мессенджера Telegram.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ.
Что известно
Отмечается, что российские власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram.
"Роскомнадзор" планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса сегодня, 10 февраля.
Собеседники росСМИ говорят, что меры по замедлению Telegram уже принимаются.
Согласно данным сервиса Downdetector, количество жалоб пользователей на сбои в работе Telegram растет.
Что предшествовало?
- В августе 2025 года "Роскомнадзор" объявил о блокировке функций аудио- и видеозвонков в Telegram и WhatsApp.
- В "Роскомнадзоре" предлагали запретить голосовые звонки через мессенджеры еще летом 2024 года, тогда причиной указывали необходимость защиты от мошенников и телефонных террористов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zero #614287
показать весь комментарий10.02.2026 12:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Поділля16
показать весь комментарий10.02.2026 13:02 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль