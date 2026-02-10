Греція і Мальта блокують санкції ЄС щодо нафти з РФ, - Bloomberg

Греція та Мальта стали головною перешкодою для пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, обидві країни висловили занепокоєння щодо впливу цього кроку на судноплавну галузь Європи та ціни на енергоносії під час зустрічі послів ЄС у понеділок. Крім того, вони попросили роз’яснень щодо санкцій проти іноземних портів за обробку російської нафти та посилення нагляду за продавцями суден.

Представник грецького уряду від коментарів утримався, тоді як представник Мальти Нестор Лайвера заявив, що країна "бере участь у технічних дискусіях, щоб забезпечити можливість реалізації кінцевого результату".

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну цінову стелю на продаж російської нафти забороною на транспортні послуги. Це є ключовим елементом 20-го пакета санкцій ЄС за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Санкції вимагають підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися до ухвалення. Планується, що робота над пакетом завершиться до кінця лютого.

+6
Бабло победит добро...
показати весь коментар
10.02.2026 13:05 Відповісти
+5
Скільки ж повій *********** ще на білому світі багато...
показати весь коментар
10.02.2026 13:11 Відповісти
+4
Греция 104 года готовится к войне с Турцией, дел невпроворот(тем более до Украины).
показати весь коментар
10.02.2026 13:21 Відповісти
У Греції та Мальті, стільки тисяч московитів-орків перебуває з офшорними рахунками!!! Греф і Наїбуліна, може підтвердити це, разом з банкірами цих країн!!!!
показати весь коментар
10.02.2026 13:34 Відповісти
Не тільки з рахунками а й фізично. Я вже тут писав якось що на початку окупації Криму побачив на Мальті купу автівок з георгіївськими стрічками . Це вони так виказували радість про Кримнаш. Не мальтійці ж це були аборигенні. А стовідсотково бувший совок який туди панаєхал.
показати весь коментар
10.02.2026 14:11 Відповісти
А Трамп порядний і з Україною?
показати весь коментар
10.02.2026 13:27 Відповісти
Як мінімум він не лицемірить, і пробує завершити війну.
показати весь коментар
10.02.2026 13:47 Відповісти
Ти - божевільний! Трамп лицемірить більше, ніж хто інший. І війну він хоче завершити на користь Раші. Путін теж хоче війну завершити.
показати весь коментар
10.02.2026 13:49 Відповісти
Ахахахахха)))))))
показати весь коментар
10.02.2026 14:59 Відповісти
Трамп не пробует завершения войны.
Он заставляет Украину капитулировать.
Ты что, до сих пор слепой или ждун?
показати весь коментар
10.02.2026 14:08 Відповісти
Греки ж теж на підсосі в ЄС - чого їм бикувати?
показати весь коментар
10.02.2026 13:18 Відповісти
А танкеры Греции что будут возить ?
показати весь коментар
10.02.2026 14:21 Відповісти
