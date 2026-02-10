Греція і Мальта блокують санкції ЄС щодо нафти з РФ, - Bloomberg

Греція та Мальта стали головною перешкодою для пропозиції ЄС замінити обмеження на ціну російської нафти забороною на послуги, необхідні для її транспортування.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агентства, обидві країни висловили занепокоєння щодо впливу цього кроку на судноплавну галузь Європи та ціни на енергоносії під час зустрічі послів ЄС у понеділок. Крім того, вони попросили роз’яснень щодо санкцій проти іноземних портів за обробку російської нафти та посилення нагляду за продавцями суден.

Представник грецького уряду від коментарів утримався, тоді як представник Мальти Нестор Лайвера заявив, що країна "бере участь у технічних дискусіях, щоб забезпечити можливість реалізації кінцевого результату".

Минулого тижня Європейська комісія запропонувала замінити чинну цінову стелю на продаж російської нафти забороною на транспортні послуги. Це є ключовим елементом 20-го пакета санкцій ЄС за повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Санкції вимагають підтримки всіх держав-членів і можуть змінитися до ухвалення. Планується, що робота над пакетом завершиться до кінця лютого.

