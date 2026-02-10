Греция и Мальта блокируют санкции ЕС в отношении нефти из РФ, - Bloomberg

Греция и Мальта стали главным препятствием для предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным агентства, обе страны выразили обеспокоенность по поводу влияния этого шага на судоходную отрасль Европы и цены на энергоносители во время встречи послов ЕС в понедельник. Кроме того, они попросили разъяснений по поводу санкций против иностранных портов за обработку российской нефти и усиление надзора за продавцами судов.

Представитель греческого правительства от комментариев воздержался, тогда как представитель Мальты Нестор Лайвера заявил, что страна "участвует в технических дискуссиях, чтобы обеспечить возможность реализации конечного результата".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госспецсвязи расширила перечень запрещенных программ. Что в него вошло?

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий ценовой потолок на продажу российской нефти запретом на транспортные услуги. Это является ключевым элементом 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Санкции требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до принятия. Планируется, что работа над пакетом завершится до конца февраля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует впервые ввести санкции против портов третьих стран, обслуживающих "теневой флот" России