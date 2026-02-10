Греция и Мальта блокируют санкции ЕС в отношении нефти из РФ, - Bloomberg
Греция и Мальта стали главным препятствием для предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
По данным агентства, обе страны выразили обеспокоенность по поводу влияния этого шага на судоходную отрасль Европы и цены на энергоносители во время встречи послов ЕС в понедельник. Кроме того, они попросили разъяснений по поводу санкций против иностранных портов за обработку российской нефти и усиление надзора за продавцами судов.
Представитель греческого правительства от комментариев воздержался, тогда как представитель Мальты Нестор Лайвера заявил, что страна "участвует в технических дискуссиях, чтобы обеспечить возможность реализации конечного результата".
На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий ценовой потолок на продажу российской нефти запретом на транспортные услуги. Это является ключевым элементом 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Санкции требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до принятия. Планируется, что работа над пакетом завершится до конца февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Он заставляет Украину капитулировать.
Ты что, до сих пор слепой или ждун?