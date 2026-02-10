РУС
Новости Санкции ЕС против России
1 587 15

Греция и Мальта блокируют санкции ЕС в отношении нефти из РФ, - Bloomberg

санкції

Греция и Мальта стали главным препятствием для предложения ЕС заменить ограничения на цену российской нефти запретом на услуги, необходимые для ее транспортировки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, обе страны выразили обеспокоенность по поводу влияния этого шага на судоходную отрасль Европы и цены на энергоносители во время встречи послов ЕС в понедельник. Кроме того, они попросили разъяснений по поводу санкций против иностранных портов за обработку российской нефти и усиление надзора за продавцами судов.

Представитель греческого правительства от комментариев воздержался, тогда как представитель Мальты Нестор Лайвера заявил, что страна "участвует в технических дискуссиях, чтобы обеспечить возможность реализации конечного результата".

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила заменить действующий ценовой потолок на продажу российской нефти запретом на транспортные услуги. Это является ключевым элементом 20-го пакета санкций ЕС за полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Санкции требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до принятия. Планируется, что работа над пакетом завершится до конца февраля.

Греция (749) россия (98966) санкции (12171) Евросоюз (18163) Мальта (82)
Топ комментарии
+6
Бабло победит добро...
показать весь комментарий
10.02.2026 13:05 Ответить
+5
Скільки ж повій *********** ще на білому світі багато...
показать весь комментарий
10.02.2026 13:11 Ответить
+4
Греция 104 года готовится к войне с Турцией, дел невпроворот(тем более до Украины).
показать весь комментарий
10.02.2026 13:21 Ответить
Бабло победит добро...
показать весь комментарий
10.02.2026 13:05 Ответить
У Греції та Мальті, стільки тисяч московитів-орків перебуває з офшорними рахунками!!! Греф і Наїбуліна, може підтвердити це, разом з банкірами цих країн!!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 13:34 Ответить
Не тільки з рахунками а й фізично. Я вже тут писав якось що на початку окупації Криму побачив на Мальті купу автівок з георгіївськими стрічками . Це вони так виказували радість про Кримнаш. Не мальтійці ж це були аборигенні. А стовідсотково бувший совок який туди панаєхал.
показать весь комментарий
10.02.2026 14:11 Ответить
А Трамп порядний і з Україною?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:27 Ответить
Як мінімум він не лицемірить, і пробує завершити війну.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:47 Ответить
Ти - божевільний! Трамп лицемірить більше, ніж хто інший. І війну він хоче завершити на користь Раші. Путін теж хоче війну завершити.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:49 Ответить
Ахахахахха)))))))
показать весь комментарий
10.02.2026 14:59 Ответить
Трамп не пробует завершения войны.
Он заставляет Украину капитулировать.
Ты что, до сих пор слепой или ждун?
показать весь комментарий
10.02.2026 14:08 Ответить
Скільки ж повій *********** ще на білому світі багато...
показать весь комментарий
10.02.2026 13:11 Ответить
Греки ж теж на підсосі в ЄС - чого їм бикувати?
показать весь комментарий
10.02.2026 13:18 Ответить
А танкеры Греции что будут возить ?
показать весь комментарий
10.02.2026 14:21 Ответить
Греция 104 года готовится к войне с Турцией, дел невпроворот(тем более до Украины).
показать весь комментарий
10.02.2026 13:21 Ответить
 
 