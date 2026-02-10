Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: є поранений, пошкоджені будинки

Протягом 10 лютого російські війська більш як 40 разів атакували Дніпропетровську область артилерією та безпілотниками, завдаючи ударів по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Понад 40 разів упродовж дня ворог атакував область артилерією та безпілотниками. Бив по Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах. Дістала поранень одна людина", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: Контрафакту на 50 мільйонів гривень: у Кривому Розі накрили підпільний цех. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини

противник поцілив по самому Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській громадах.

Постраждав 54-річний чоловік.

Пошкоджені понад 10 приватних будинків, один – знищений. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди, адмінбудівля, магазин.

Обстріли Синельниківщини

Побита оселя і у Васильківській громаді Синельниківського району, у Петропавлівській – горіло авто.

Також дивіться: Атака БпЛА на Дніпропетровщині: У Синельниківському районі 9 поранених після удару дрона. ФОТО

Обстріли Криворіжжя

Атакував ворог і Кривий Ріг та Грушівську громаду.