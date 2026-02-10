Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: есть раненый, повреждены дома
В течение 10 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину артиллерией и беспилотниками, нанося удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
"Более 40 раз в течение дня враг атаковал область артиллерией и беспилотниками. Бил по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам. Получила ранения один человек", - говорится в сообщении.
Обстрелы Никопольщины
- Противник нанес удары по самому Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской и Покровской громадам.
- Пострадал 54-летний мужчина.
- Повреждены более 10 частных домов, один – уничтожен. Разрушены пятиэтажка, хозяйственные постройки, административное здание, магазин.
Обстрелы Синельниковщины
- Разрушен дом и в Васильковской громаде Синельниковского района, в Петропавловской – горел автомобиль.
Обстрелы Криворожья
Враг атаковал Кривой Рог и Грушевскую громаду.
