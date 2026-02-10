Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: есть раненый, повреждены дома

В течение 10 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину артиллерией и беспилотниками, нанося удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

"Более 40 раз в течение дня враг атаковал область артиллерией и беспилотниками. Бил по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам. Получила ранения один человек", - говорится в сообщении.

Обстрелы Никопольщины

Противник нанес удары по самому Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской и Покровской громадам.

Пострадал 54-летний мужчина.

Повреждены более 10 частных домов, один – уничтожен. Разрушены пятиэтажка, хозяйственные постройки, административное здание, магазин.

Обстрелы Синельниковщины

Разрушен дом и в Васильковской громаде Синельниковского района, в Петропавловской – горел автомобиль.

Обстрелы Криворожья

Враг атаковал Кривой Рог и Грушевскую громаду.