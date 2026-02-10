РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7753 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
381 0

Враг более 40 раз атаковал Днепропетровщину: есть раненый, повреждены дома

Днепропетровская область

В течение 10 февраля российские войска более 40 раз атаковали Днепропетровщину артиллерией и беспилотниками, нанося удары по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Более 40 раз в течение дня враг атаковал область артиллерией и беспилотниками. Бил по Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам. Получила ранения один человек", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Контрафакта на 50 миллионов гривен: в Кривом Роге накрыли подпольный цех. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обстрелы Никопольщины

  •  Противник нанес удары по самому Никополю, Марганецкой, Червоногригоровской, Мировской и Покровской громадам.
  • Пострадал 54-летний мужчина.
  • Повреждены более 10 частных домов, один – уничтожен. Разрушены пятиэтажка, хозяйственные постройки, административное здание, магазин.

Обстрелы Синельниковщины

  • Разрушен дом и в Васильковской громаде Синельниковского района, в Петропавловской – горел автомобиль.

Смотрите также: Атака БПЛА на Днепропетровщине: В Синельниковском районе 9 раненых после удара дрона. ФОТО

Обстрелы Криворожья

Враг атаковал Кривой Рог и Грушевскую громаду.

Автор: 

обстрел (31826) Никополь (1315) Днепропетровская область (4936) Никопольский район (618)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 