Дронарі "Lasar’s Group" знищили РСЗВ "Ураган", який вів вогонь по Запоріжжю
Екіпажі "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищили реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган", яка вела вогонь по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, операція проводилася у смузі відповідальності 17-го армійського корпусу у взаємодії з 422-м окремим батальйоном бойових систем "Luftwaffe" та 104-м центром безпілотних систем.
"Лазарі" впродовж кількох місяців полювали на цю техніку. В результаті спланованої операції РСЗВ вдалося виявити та знищити.
Для ліквідації БМ-27 "Ураган" було залучено важкі бомбери Lasar’s Group та FPV-дрони.
Дорозвідку проводили екіпажі аеророзвідки підрозділу.
Після перших уражень по знерухомленій цілі її добили суміжні підрозділи.
Детонація техніки детально показана на відео.
