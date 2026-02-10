Дронарі "Lasar’s Group" знищили РСЗВ "Ураган", який вів вогонь по Запоріжжю

Екіпажі "Lasar’s Group" Національної гвардії України знищили реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган", яка вела вогонь по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операція проводилася у смузі відповідальності 17-го армійського корпусу у взаємодії з 422-м окремим батальйоном бойових систем "Luftwaffe" та 104-м центром безпілотних систем.

"Лазарі" впродовж кількох місяців полювали на цю техніку. В результаті спланованої операції РСЗВ вдалося виявити та знищити.

Для ліквідації БМ-27 "Ураган" було залучено важкі бомбери Lasar’s Group та FPV-дрони.

Дорозвідку проводили екіпажі аеророзвідки підрозділу.

Після перших уражень по знерухомленій цілі її добили суміжні підрозділи.

Детонація техніки детально показана на відео.

Страйк, як і завжди!
10.02.2026 22:42 Відповісти
Гарна робота-респект,тільки шкода що рашистські вбивці встигли втекти...
10.02.2026 22:44 Відповісти
тут тільки в мене питання, шо робив Ураган в зоні досяжності важких дронів (10-15км)?
виглядає як чухня
11.02.2026 01:28 Відповісти
А дрони там літають цілодобово, і щільним строєм?
11.02.2026 01:55 Відповісти
Він стояв далі, і коптерам треба було летіти 25-30км
11.02.2026 05:50 Відповісти
👍
11.02.2026 14:51 Відповісти
 
 