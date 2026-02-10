Дронари "Lasar’s Group" уничтожили РСЗО "Ураган", которая вела огонь по Запорожью. ВИДЕО

Экипажи "Lasar's Group" Национальной гвардии Украины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которая вела огонь по гражданской инфраструктуре Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция проводилась в зоне ответственности 17-го армейского корпуса во взаимодействии с 422-м отдельным батальоном боевых систем "Luftwaffe" и 104-м центром беспилотных систем.

"Лазари" в течение нескольких месяцев охотились на эту технику. Вследствие спланированной операции РСЗО удалось обнаружить и уничтожить.

Для ликвидации БМ-27 "Ураган" были задействованы тяжелые бомбардировщики Lasar's Group и FPV-дроны.

Доразведку проводили экипажи аэроразведки подразделения.

После первых поражений по обездвиженной цели ее добили смежные подразделения.

Детонация техники подробно показана на видео.

