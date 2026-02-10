РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6344 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Боевіе действия на Запорожье Операторы дронов
3 706 6

Дронари "Lasar’s Group" уничтожили РСЗО "Ураган", которая вела огонь по Запорожью. ВИДЕО

Экипажи "Lasar's Group" Национальной гвардии Украины уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган", которая вела огонь по гражданской инфраструктуре Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция проводилась в зоне ответственности 17-го армейского корпуса во взаимодействии с 422-м отдельным батальоном боевых систем "Luftwaffe" и 104-м центром беспилотных систем.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Лазари" в течение нескольких месяцев охотились на эту технику. Вследствие спланированной операции РСЗО удалось обнаружить и уничтожить.

Для ликвидации БМ-27 "Ураган" были задействованы тяжелые бомбардировщики Lasar's Group и FPV-дроны.

Доразведку проводили экипажи аэроразведки подразделения.

После первых поражений по обездвиженной цели ее добили смежные подразделения.

Детонация техники подробно показана на видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилот 42-й ОМБр сделал два сброса тяжелым дроном на более 20 российских штурмовиков. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 68-й егерской бригады уничтожили 3 гаубицы Д-30 и склад БК оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9129) Запорожская область (4069) Национальная гвардия (2343) ВСУ (7347) РСЗО (256) дроны (6267) Силы беспилотных систем (365)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страйк, як і завжди!
показать весь комментарий
10.02.2026 22:42 Ответить
Гарна робота-респект,тільки шкода що рашистські вбивці встигли втекти...
показать весь комментарий
10.02.2026 22:44 Ответить
тут тільки в мене питання, шо робив Ураган в зоні досяжності важких дронів (10-15км)?
виглядає як чухня
показать весь комментарий
11.02.2026 01:28 Ответить
А дрони там літають цілодобово, і щільним строєм?
показать весь комментарий
11.02.2026 01:55 Ответить
Він стояв далі, і коптерам треба було летіти 25-30км
показать весь комментарий
11.02.2026 05:50 Ответить
👍
показать весь комментарий
11.02.2026 14:51 Ответить
 
 